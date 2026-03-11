Lombardia, Figini: Minacce a Majorino inaccettabili

Riceviamo e pubblichiamo.

La dichiarazione del Consigliere regionale di Forza Italia:

Esprimo la solidarietà mia e del gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale a Pierfrancesco Majorino per le gravi lettere anonime e i messaggi carichi di odio che ha denunciato di aver ricevuto in questi giorni.

L’utilizzo di minacce personali è inaccettabile e va respinto con fermezza da tutte le forze politiche.

Come Forza Italia spesso ci troviamo in totale e netta contrapposizione con la sua visione e con le proposte della sua area.

Il confronto ed il disaccordo politico è giusto che ci sia, tuttavia, il rispetto per la persona rappresenta un confine che non deve mai essere superato.

Auspichiamo che le autorità competenti facciano rapida chiarezza su questi episodi, in modo che il dibattito pubblico possa concentrarsi esclusivamente sul confronto delle idee, anche aspro, ma sempre civile e democratico.