Lombardia, emendamento Cacucci riconoscimento economico a CdG caccia

Riceviamo e pubblichiamo.

Dare il giusto riconoscimento e sostegno ai Comitati di gestione, protagonisti di attività di programmazione e di interventi di gestione ambientale e faunistica in zone di ripopolamento e caccia.

È quanto previsto con l’emendamento con primo firmatario il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Maira Cacucci, componente dell’VIII Commissione permanente – Agricoltura, montagna e foreste approvato insieme all’assestamento di bilancio in Consiglio regionale.

Cacucci spiega:

Grazie all’emendamento, Regione potrà riconoscere ai Comitati di gestione, CdG, contributi per il perseguimento dei fini ‘istituzionali’ e sanitari.

Parliamo di soggetti che vivono il territorio effettuando puntali attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, mansioni quindi strategiche non solo per la caccia, ma per l’ecosistema stesso.

Non va dimenticato, inoltre, il ruolo strategico dei CdG con la gestione dei cinghiali sotto minaccia della PSA, peste suina africana. Sono inoltre impegnati anche con interventi di miglioramento, così come previsto dai piani di gestione di allodola, moriglione e tortora.

I Comitati di gestione, attraverso la stipula di specifici accordi, potrebbero essere inoltre coinvolti con attività anche nelle ZRC, Zone di ripopolamento e cattura, e nelle Oasi di protezione.

L’emendamento approvato con l’assestamento di bilancio, modificando l’articolo 31 della legge 26 del 1993, apre nuove interessanti prospettive.

A questo si sommano le attività ‘istituzionali’ dei CdG, come la gestione dei centri di sosta, la predisposizione di piani e corsi di biosicurezza e la gestione dei campi biologici, devono trovare il giusto sostegno economico.