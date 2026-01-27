Lombardia, Dozio su Pdl promozione ideale sportivo e volontariato

Il Consigliere: Un’opportunità per rimettere al centro i valori educativi dello sport, grazie all’impegno gratuito di tanti volontari in attesa di Milano – Cortina
Sono soddisfatto che oggi in aula abbiamo approvato il Progetto di Legge per la promozione dell’ideale sportivo e del volontariato nel mondo dello sport.
Questo vuol dire trasmettere quei valori del rispetto della persona, delle regole, di lealtà, correttezza e tolleranza, mettendo in luce le migliaia di volontari come Allenatori, Presidenti e Dirigenti che ogni giorno si impegnano per far crescere i nostri ragazzi nello sport.
Così il Consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia a margine della seduta del consiglio di martedì 27 gennaio.
In Lombardia sono oltre 12mila le società dilettantistiche sportive e oltre 877mila gli atleti tesserati nelle federazioni delle diverse discipline, mentre sono oltre 154mila le altre figure tra tecnici, allenatori e dirigenti.
L’azzurro ha concluso:
Approvare questo provvedimento vuol dire riconoscere l’innegabile valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico che riveste l’attività sportiva in tutte le sue forme anche grazie all’impegno di tante persone che ogni giorno per passione insegnano lo pratica sportiva alle giovani generazioni.
Una nuova legge che viene votata a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi Invernali Milano – Cortina, dove gli ideali dello sport non conoscono confini e differenze.