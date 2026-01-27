Lombardia, Dozio su Pdl promozione ideale sportivo e volontariato

Il Consigliere: Un’opportunità per rimettere al centro i valori educativi dello sport, grazie all’impegno gratuito di tanti volontari in attesa di Milano – Cortina

Sono soddisfatto che oggi in aula abbiamo approvato il Progetto di Legge per la promozione dell’ideale sportivo e del volontariato nel mondo dello sport. Questo vuol dire trasmettere quei valori del rispetto della persona, delle regole, di lealtà, correttezza e tolleranza, mettendo in luce le migliaia di volontari come Allenatori, Presidenti e Dirigenti che ogni giorno si impegnano per far crescere i nostri ragazzi nello sport.

Così il Consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia a margine della seduta del consiglio di martedì 27 gennaio.

In Lombardia sono oltre 12mila le società dilettantistiche sportive e oltre 877mila gli atleti tesserati nelle federazioni delle diverse discipline, mentre sono oltre 154mila le altre figure tra tecnici, allenatori e dirigenti.

L’azzurro ha concluso: