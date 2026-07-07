Lombardia, Dozio: Cabina di Regia Consultoriale si riunirà a settembre

Riceviamo e pubblichiamo.

La Cabina di Regia Consultoriale partirà ufficialmente il prossimo 8 settembre e sarà uno strumento utile per coinvolgere e coordinare le strutture consultoriali e sanitarie, dei Centri di aiuto alla vita rispondendo alle esigenze di famiglie in difficoltà economiche che si trovano ad affrontare la nascita di una nuova vita.

Lo ha fatto sapere il Consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia, che, questa mattina, ha presentato in aula un’interrogazione specifica sul tema all’Assessore Guido Bertolaso.

Dozio ha proseguito:

In questi anni ho presentato diversi ordini del giorno poiché ritengo che l’interruzione volontaria di gravidanza sia una questione drammatica per trovare delle risposte concrete da parte della politica e degli enti competenti.

La Cabina di Regia costituita ormai da sei mesi è la base per ritornare ad approfondire un argomento così importante e delicato.