Lombardia, Dell’Erba e Licata: L.R. a garanzia compenso professionisti

Riceviamo e pubblichiamo.

Proprio nello spirito di garantire al meglio il bene dei cittadini e del territorio, abbiamo raccolto l’appello lanciato dall’Ordine degli Architetti PPC, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, di Varese e avviato l’iter per la stesura di una apposita legge regionale: giovedì prossimo la prima audizione in Commissione regionale Attività Produttive.

Così i Consiglieri regionali varesini Romana Dell’Erba, Fratelli d’Italia, e Giuseppe Licata, Forza Italia, della Commissione Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione.

Spiega Licata:

Dell’Erba racconta:

La proposta di legge è partita qualche mese fa dalla provincia di Varese, in occasione di un incontro che l’Ordine provinciale degli Architetti PPC ha organizzato con i Consiglieri regionali del territorio.

E sono lieta sia stata accolta la nostra proposta di avviare l’iter di questa possibile nuova norma audendo in Commissione regionale Attività Produttive proprio gli architetti, i pianificatori e i paesaggisti della provincia di Varese.

Un punto di partenza importante, per recepire le loro istanze e poterle poi trasformarle in una legge regionale, come quelle già in vigore in altre regioni italiane, tra cui la Liguria e l’Abruzzo. Mettendo al centro le legittime richieste dei professionisti e, soprattutto, l’interesse dei cittadini.