Lombardia, conferenza stampa su bene confiscato alla mafia

Assegnata all’Associazione SOS Italia Libera un’unità immobiliare a Milano

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Le politiche regionali sui beni confiscati alla mafia e sull’usura saranno al centro di una conferenza stampa che si terrà domani martedì 15 novembre alle ore 12:00 a Palazzo Pirelli nella Sala Stampa ‘Giorno del ricordo’ al primo piano sotterraneo negli spazi adiacenti l’Aula consiliare.

Interverranno la Presidente della Commissione Speciale Antimafia del Consiglio regionale Monica Forte e l’Assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa. Per il ruolo avuto su questi temi nel corso degli ultimi anni in qualità di Assessore regionale alla Sicurezza, sarà presente anche l’On. Riccardo De Corato.

Nell’occasione sarà annunciata l’assegnazione di una unità immobiliare confiscata alla mafia in viale Monza a Milano che diventerà la futura sede dell’attività dell’Associazione Antiracket e Antiusura S.O.S Italia Libera, riconosciuta dal Ministero dell’Interno e operante in Lombardia: a rappresentare l’Associazione, interverrà in conferenza stampa il Presidente Paolo Bocedi.