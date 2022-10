Lombardia, Commissione Ambiente visita Itelyum di Pieve Fissiraga (LO)

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Il Presidente della Commissione regionale Ambiente e Protezione Civile Riccardo Pase e i Consiglieri regionali Patrizia Baffi e Selene Pravettoni hanno visitato oggi, 17 ottobre, l’impianto Itelyum di Pieve Fissiraga (LO), accompagnati dall’Amministratore Delegato del gruppo Itelyum Marco Codognola.

L’impianto lodigiano processa 130mila tonnellate/anno di olii lubrificanti usati avviandone al riutilizzo il 96%. Si tratta di un settore che vede l’Italia leader in Europa.

Ha dichiarato il Presidente Pase:

Sono lieto di conoscere da vicino una realtà importante del territorio lodigiano, che svolge una funzione decisiva sulla strada dell’economia circolare e della ottimizzazione delle materie prime seconde.

Mai come in un momento storico come quello attuale la scarsità delle risorse e la massimizzazione del recupero delle materie prime dai rifiuti diventa uno degli obiettivi irrinunciabili per una crescita globale sostenibile.

La Lombardia deve essere sempre più un hub nell’ambito dell’economia e della sostenibilità e l’area di Lodi dispone di solide aziende con tecnologie evolute che competono a livello nazionale e internazionale.

Come Regione Lombardia siamo al fianco e sosteniamo aziende come Itelyum, portatrici di best practices e innovazione.