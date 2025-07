Lombardia – Cina: progetti di collaborazione

A luglio la visita di una delegazione lombarda a Tianjin

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e il Consigliere segretario Jacopo Scandella oggi pomeriggio hanno incontrato a Palazzo Pirelli il Console Generale cinese a Milano Liu Kan a conclusione della recente missione a Tianjin di una delegazione dell’istituzione regionale lombarda.

Federico Romani ha sottolineato come la missione del Consiglio regionale a Tianjin sia stata

un’importante opportunità per rafforzare la collaborazione tra Cina e Lombardia soprattutto nell’ottica di un maggiore equilibro dei flussi di import ed export.

La delegazione lombarda, guidata da Jacopo Scandella, PD, e composta dai Consiglieri regionali Nicola Di Marco, Movimento 5 Stelle, Fabrizio Figini, Forza Italia, Christian Garavaglia, Fratelli d’Italia, e Riccardo Vitari, Lega, dal 6 all’11 luglio ha visitato l’area di Tianjin, nel nord della Cina, sulla riva del Mar Bohai, con una popolazione quasi 14 milioni di abitanti.

Jacopo Scandella spiega:

La missione istituzionale è nata con l’obiettivo di dare un impulso alle relazioni istituzionali tra Lombardia e Municipalità di Tianjin, rafforzando sempre di più la cooperazione tra le aziende, le università e le istituzioni culturali. Stiamo inoltre lavorando ad un progetto di cooperazione per portare nel quartiere italiano di Tianjin una selezione di artigiani lombardi, con le loro competenze e il loro saper fare. Per raggiungere questi obiettivi è di fondamentale importanza mantenere e sviluppare gli scambi istituzionali e culturali tra le due Regioni, in un’ottica di sempre maggior collaborazione e cooperazione, soprattutto in scenario internazionale fortemente instabile.

La delegazione del Consiglio regionale, all’inizio della propria missione, ha incontrato il Direttore dell’Ufficio Affari Esteri del Governo Popolare della Municipalità di Tiajin Luan Jianzhang, che ha sottolineato come

per la Cina avere un partner economico forte come la Lombardia rappresenta un fattore rilevante

ed è entrata in contatto con diverse realtà produttive, di ricerca e sviluppo e culturali dell’area di Tianjin: il Tianjin Second Container Terminal Co., il più grande porto commerciale della Cina settentrionale con collegamenti commerciali con oltre 500 porti in più di 180 Paesi e regioni, interamente automatizzato e alimentato da energia rinnovabile, in particolare eolica e solare.

Nel 2021 è stato messo in funzione il primo terminal intelligente a zero emissioni di carbonio del mondo ed è stata istituita una zona interamente a guida autonoma; la Binhai New Area Modern Industry Exhibition Exchange Center, un’enorme zona economica costiera di 2.270 chilometri quadrati progettata per competere con Pudong di Shanghai come polo finanziario, manifatturiero e logistico; il Centro di Ispezione Veicoli elettrici e ad idrogeno, CATARC, con 20 laboratori su un’area di circa 14.6000 metri quadrati che si occupano dei test funzionali per parti di veicoli elettrici, anche intelligenti, e ad idrogeno; il Tianjin Italian SME Industrial Park, nell’area di libero scambio di Tianjin, un ‘incubatore’ che offre opportunità di sviluppo per le aziende italiane nel Nord della Cina.

Sono circa una trentina le imprese italiane che hanno deciso di aprire la loro sede all’interno di questa area; il Tianjin Artificial Intelligence Computing Center che fornisce sostegno allo sviluppo della ‘città intelligente’, dell’industria e dell’innovazione tecnologica; il Tianjin Tongguang Technology Park, un’area tecnologica per lo sviluppo delle imprese che punta attrarre progetti di alta qualità e ad alta crescita nei settori delle comunicazioni elettroniche, dell’integrazione militare-civile, del design industriale, delle apparecchiature intelligenti per l’IoT, del monitoraggio ambientale, dei nuovi materiali e dei big data

I Consiglieri regionali hanno conosciuto anche importanti realtà imprenditoriali come Lenovo, una multinazionale della tecnologia con diversi impianti produttivi anche a Tianjin a zero emissioni di carbonio; iFLYTEK, Artificial Intelligence Industry Demonstration Base, un’azienda che opera nel campo dell’intelligenza artificiale, soprattutto nel riconoscimento vocale e linguaggio naturale, ma anche applicata in campo medico-sanitario e della formazione professionale; Goglio Packaging Co. Ltd., azienda fondata a Rho nel 1850, specializzata nel confezionamento di prodotti alimentari come il concentrato di pomodoro, il succo concentrato e il caffè.

Aziende che hanno la loro sede nel Binhai New Area Government, un polo per la produzione avanzata, la ricerca e lo sviluppo, le spedizioni internazionali e la logistica.

Due i progetti culturali visitati: il Museo di Tianjin che ospita una vasta gamma di opere d’arte e reperti sulla storia della città e il Tianmei Artistic District, un intervento di rigenerazione urbana che integra attrazioni turistiche, agglomerati urbani e campus, mantenendo un perfetto equilibrio ecologico.