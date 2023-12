Lombardia, celebrati 40 anni Stazione Valsassina – Valvarrone del CNSAS

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Con una seduta straordinaria alla quale hanno partecipato anche la Presidente della Commissione Sanità Patrizia Baffi e il Direttore Generale di AREU Alberto Zoli, la Commissione Speciale Montagna presieduta da Giacomo Zamperini, FdI, ha voluto celebrare il quarantesimo anniversario della costituzione della Stazione Valsassina – Valvarrone del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, CNSAS.

Erano presenti il Capo Stazione Alessandro Spada e numerosi operatori. È stata illustrata anche tramite foto e filmati l’attività del sodalizio che si svolge in stretto coordinamento con il servizio di emergenza sanitaria e con il Numero unico di emergenza 112 gestiti entrambi da AREU, Agenzia regionale emergenza e urgenza.

Ha dichiarato Alberto Zoli:

Si tratta di numeri imponenti che richiedono il massimo coordinamento tra tutti gli operatori sul campo per attività che si avvalgono dei più moderni ritrovati tecnologici dalle app di localizzazione, alle squadre elitrasportate e prossimamente anche ai droni.

Ogni anno svolgiamo quasi 1 milione di interventi sanitari. Dal 1°gennaio del 2023 a ieri le uscite di mezzi e personale AREU sono state per l’esattezza 909.255 di cui 6.957 gestite tramite eliambulanza.

La Stazione Valsassina – Valvarrone è nata nel 1983 dalla fusione delle stazioni di Barzio, Dervio e Premana. Il personale è composto da 75 operatori di cui 3 medici, 2 infermieri professionali, 4 guide alpine.

L’età media è inferiore ai 45 anni. Alessandro Spada ha dettagliato numeri e tipologia dei servizi effettuati dalla Stazione nel 2023: 120 recuperi di persone disperse sui monti lecchesi di cui 15 decedute, 8 ferite gravi e ben 34 illese. Nel 55% dei casi l’intervento ha comportato l’utilizzo dell’elisoccorso.

Ha sottolineato Spada:

Per andare in montagna in sicurezza occorre l’attrezzatura giusta, una tecnica sufficiente e la forma fisica necessaria.

Soccorriamo spesso persone che si sono semplicemente perse e non sanno più trovare la strada di casa: ciò comporta un dispendio di personale e di risorse enorme che potrebbe essere meglio indirizzato se si usasse maggiore accortezza nel programmare la propria escursione in montagna.

Facciamo dunque appello a tutte le istituzioni perché programmino campagne di informazione e di sensibilizzazione per un uso corretto e sostenibile della montagna.