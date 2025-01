Lombardia, Cacucci: Rafforzare formazione agenti di Polizia Locale

Approvata in Consiglio regionale la mozione che chiede un sostegno sempre più forte nel settore della sicurezza territoriale

Più sicurezza, più formazione, più professionalità per un controllo sempre maggiore e più efficace del territorio, a partire dai Comuni.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, con il consigliere regionale Maira Cacucci come primo firmatario, ha presentato e fatto approvare oggi in Consiglio Regionale una mozione per potenziare la formazione degli agenti di Polizia Locale, con particolare attenzione alle attività di controllo, prevenzione e vigilanza nel settore del commercio in sede fissa e su area pubblica, come mercati cittadini, fiere e sagre.

In particolare, con attenzione al contrasto di abusivismo, contraffazione e adulterazione dei prodotti, assenza di certificazioni, violazione della disciplina sul lavoro e sanitaria.

La mozione evidenzia come la Polizia Locale, soprattutto nei piccoli e medi comuni, si trovi spesso in difficoltà nell’effettuare controlli approfonditi a causa della mancanza di personale adeguatamente formato.

Questa carenza limita la capacità di vigilare in modo efficace su autorizzazioni, concessioni e segnalazioni dei cittadini.

Maira Cacucci ha dichiarato:

La Polizia Locale svolge un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto delle norme, ma è necessario fornire agli agenti gli strumenti adeguati per operare in contesti sempre più complessi. Con questa mozione vogliamo favorire la creazione di nuclei specializzati e ben formati che possano agire in modo coordinato sul territorio.

Proposte concrete per una vigilanza coordinata

La mozione invita il Presidente della Regione e l’Assessore competente ad attivarsi per implementare corsi di formazione specifici dedicati alle attività di controllo, prevenzione e vigilanza sul commercio in sede fissa e su area pubblica, costituendo inoltre nuclei specializzati sovracomunali, composti da agenti provenienti da piccoli comuni limitrofi, che possano operare a rotazione settimanale per garantire continuità e uniformità negli interventi.

Il documento si conclude con l’invito ad implementare la formazione degli agenti di Polizia Locale circa l’attività di controllo, prevenzione, repressione e vigilanza nel settore delle attività di commercio in sede fissa e su area pubblica – mercati cittadini, fiere e sagre – compatibilmente alle risorse di bilancio, favorendo la costituzione di nuclei specializzati ad hoc, anche sovra comunali, che possano garantire con continuità interventi di controllo sui territori.

Cacucci ha concluso:

L’obiettivo è migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e valorizzare il lavoro della Polizia Locale, che rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza e la legalità nei nostri territori: quello a cui stiamo assistendo nelle nostre città – con le rivolte di piazza e le aggressioni a donne e uomini in divisa, da Milano a Busto Arsizio ma non solo – testimonia in modo evidente la necessità di adottare politiche sempre più all’avanguardia per il rafforzamento della sicurezza

Al riguardo il Consigliere regionale Giacomo Zamperini:

La mozione che abbiamo approvato oggi mira a rafforzare il ruolo degli agenti di prossimità, i più vicini al cittadino e i primi a cui le persone si rivolgono. Dobbiamo valorizzare la loro professionalità anche nella prevenzione, per contrastare il commercio abusivo e il degrado, e garantire risposte concrete tramite i nuclei specializzati di Polizia Locale annonaria, impiegabili in operazioni interforze, anche nei piccoli Comuni. È necessario, inoltre, fornire le strumentazioni adeguate, come i Taser per tutti gli agenti lombardi e i droni, che possono monitorare anche zone remote. Ringrazio tutti gli agenti della Polizia Locale per il grande lavoro quotidiano nei Comuni lombardi. Dove c’è abusivismo, ci sono illegalità e insicurezza; per questo, come Fratelli d’Italia, siamo e saremo sempre al fianco di chi rispetta la legge e difende i cittadini, contrastando il commercio abusivo e sostenendo i commercianti che operano correttamente.

I capogruppo di FDI, Christian Garavaglia, dichiara: