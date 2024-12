Lombardia, approvato parere Regolamento rilascio concessioni minerarie

Zamperini: ‘Trovato un equilibrio tra libertà di intrapresa e rispetto per l’ambiente’

La Commissione Ambiente, presieduta da Alessandro Cantoni, Lombardia Ideale, ha approvato oggi con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e l’astensione delle minoranze, il nuovo Regolamento per il rilascio e il rinnovo delle concessioni minerarie ai sensi della legge regionale 1/2000 e successive modifiche.

Relatore del provvedimento era Giacomo Zamperini, FdI.

Sono sette gli ambiti estrattivi attualmente autorizzati da Regione Lombardia: 3 in Provincia di Lecco, 2 in Provincia di Sondrio, 1 in Provincia di Bergamo e 1 in Provincia di Varese.

A questi si aggiungono 2 permessi di ricerca entrambi in provincia di Bergamo.

I minerali estratti sono prevalentemente feldspato, talco, piombo, rame e zinco.

La proposta di regolamento su cui era chiamata ad esprimersi la Commissione fissa le procedure per le nuove concessioni in base ai principi di evidenza pubblica fissati dalle direttive europee, la cosiddetta Direttiva Bolkestein, e dalle conseguenti normative nazionali.

Il regolamento prevede, inoltre, il coinvolgimento degli enti locali interessati e l’effettuazione obbligatoria della VIA, Valutazione d’impatto ambientale.

Numerosi gli emendamenti pervenuti al testo proposto dalla Giunta.

In particolare approvati cinque emendamenti della maggioranza a firma di Michele Schiavi e Giorgio Bontempi, FdI, oltre che del relatore che miravano a rafforzare il ruolo delle Province e dei Comuni nella procedura autorizzativa e a vincolare le imprese concessionarie alle operazioni di recupero e ripristino ambientale una volta completata l’attività estrattiva.

Sono stati approvati anche tre dei cinque emendamenti proposti dal gruppo del PD, a prima firma Luigi Ponti, miranti in particolare a prevenire l’inquinamento del suolo e delle acque a seguito dello sfruttamento dei siti minerari.

Il relatore Giacomo Zamperini ha commentato: