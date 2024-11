Lombardia: approvata la LR per istituzione Garante degli anziani

Colmato un vuoto normativo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Con 40 voti favorevoli e 14 astenuti, il Consiglio Regionale della Lombardia ha finalmente approvato la proposta di legge di Forza Italia per l’istituzione del Garante regionale dei Diritti degli Anziani, presentata dal Consigliere Giulio Gallera e con relatore Ivan Rota.

Questa misura, proposta cardine di Forza Italia, istituisce una figura di tutela per gli anziani lombardi, con il compito di monitorare il rispetto dei loro diritti, contrastare abusi e discriminazioni, e garantire l’accesso paritario ai servizi di assistenza.

Fabrizio Figini, capogruppo di Forza Italia, ha dichiarato:

L’istituzione del Garante è un traguardo di grande rilievo per Forza Italia. Con questa nuova figura, offriamo alla terza età un supporto concreto contro ogni forma di isolamento e discriminazione.

Il Consigliere Giulio Gallera, primo firmatario della proposta, ha aggiunto:

Come maratoneta, so che è la parte finale quella che conta davvero. Con questo Garante, vogliamo che anche l’ultimo tratto della vita sia percorso con dignità e rispetto, senza che nessuno venga lasciato indietro. Sarà una tutela contro maltrattamenti e vessazioni all’interno delle strutture socio-sanitarie e uno stimolo alla valorizzazione dell’anziano nel quotidiano.

Il Consigliere Ivan Rota, relatore della proposta, ha espresso soddisfazione per l’approvazione della legge, definendola un passo significativo per colmare un vuoto normativo e tutelare i diritti degli anziani, che in Lombardia rappresentano una parte rilevante della popolazione.