Lombardia, ampliamento disponibilità servizi abitativi pubblici

Cacucci: ‘Alloggi ERP alle Forze dell’Ordine e Vigili del fuoco, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale per garantire presenza e presidio sul territorio’

Riceviamo e pubblichiamo.

Fronte sicurezza: a sollecitare i Comuni e le ALER a prevedere un incremento degli alloggi annualmente messia disposizione delle Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco secondo le procedure previste da specifica legge regionale del 2016; individuare, anche mediante idonee procedure di valorizzazione, le modalità più opportune per agevolare l’accesso alle riserve di servizi abitativi pubblici per le Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco, anche per gli agenti della Polizia Locale e della Polizia Penitenziaria ed, infine, modificare l’Art. 23 del regolamento regionale 1/2004 ampliando la percentuale consentita dal 10% al 20% e inserendo tale previsione a favore anche degli agenti della Polizia Locale e della Polizia Penitenziaria.

Questo quanto richiesto, tramite un ordine del giorno, dal Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Maira Cacucci, durante la sessione di bilancio per l’assestamento finanziario al Pirellone.

Il Consigliere regionale Cacucci ha evidenziato:

In diversi complessi abitativi popolari, viene quotidianamente registrato un clima di disagio, a causa dell’aumento di episodi di delinquenza che mettono a rischio la sicurezza dei residenti, in particolar modo anziani, bambini e donne. La norma prevede che “Al fine di favorirne il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione Lombardia, gli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che siano in servizio, accedono ai servizi abitativi pubblici in deroga ai requisiti previsti”. Considerato che la presenza delle Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco all’interno dei quartieri popolari costituisce un obiettivo strategico che può contribuire ad attenuare il clima di tensione all’interno di tali contesti abitativi, molti appartenenti alle Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco, che prestano servizio in Lombardia, in particolare nelle città dell’hinterland milanese, a causa dell’esplosione dei prezzi delle abitazioni, sono costretti a richiedere il trasferimento verso i luoghi di origine. Questo determina una carenza di personale in Lombardia, che potrebbe essere arginata attraverso la disponibilità di maggiori alloggi ERP a favore degli appartenenti delle Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco.

Nella fattispecie, alcune ALER – Comuni hanno già raggiunto la percentuale prevista dal Regolamento regionale di N. 1 alloggi da destinare alle Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco e avrebbero necessità di estendere la disponibilità di abitazioni perché la richiesta è di gran lunga superiore.