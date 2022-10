Lombardia: acqua, la sfida del futuro

Il Presidente del Consiglio regionale Fermi è intervenuto al convegno di Como Acqua

Dobbiamo liberare le energie dalle pastoie burocratiche, dobbiamo guardare in faccia il cambiamento climatico e trovare le soluzioni per coniugare sostenibilità e sviluppo economico e sociale. La Lombardia ha le risorse per farlo.

Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi aprendo il convegno ‘Spazio all’acqua’, promosso da Como Acqua, che si è svolto questa mattina nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como.

Ha sottolineato Alessandro Fermi:

I risultati economici raggiunti e gli investimenti fatti da Como Acqua in questi anni raccontano di una realtà dinamica e proiettata al futuro, grazie al lavoro fatto dal Presidente Enrico Pezzoli e dal coinvolgimento di tutti i sindaci del territorio, indipendentemente dal colore politico. Tutti hanno lavorato a questo progetto dimostrando di avere la stessa comunità di intenti e di obiettivi. Per questo ritengo che Como Acqua sia diventata una preziosa risorsa per lo sviluppo delle comunità anche in termini di gestione e risparmio idrico e di politiche energetiche. Oggi questa società può diventare un punto di riferimento e un modello di gestione non solo per il territorio, ma per l’intera regione.

Al centro dell’incontro il tema della crisi idrica che questa estate ha colpito duramente la Lombardia.

Ha precisato Alessandro Fermi:

Anche in un momento così difficile la società ha continuato a investire sulle reti idriche, dimostrando la capacità di saper mettere in campo interventi veloci, efficaci e tempestivi come, ad esempio, il progetto che in pochissimo tempo ha permesso di portare l’acqua dal Ceresio alle Valle d’Intelvi.

Il Presidente del Consiglio ha concluso con un auspicio:

Sull’acqua non bisogna commettere lo stesso errore fatto con l’energia: dobbiamo abbandonare in dibattito ideologico e insensato ‘no’ che per vent’anni ha bloccato tutte le politiche energetiche di questo Paese e iniziare a guardare al futuro attraverso la programmazione di infrastrutture adeguate al clima del futuro, come i bacini, in grado di conservare le riserve idriche che, probabilmente, negli anni diminuiranno a causa dei cambiamenti climatici. Dobbiamo iniziare a muoverci oggi per non essere in ritardo tra vent’anni.

Hanno partecipato al convegno il Sottosegretario Fabrizio Turba, il Consigliere regionale Angelo Orsenigo, l’Assessore al Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia Pietro Foroni, il Presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca, il Presidente di ANCILombardia Mauro Guerra e numerosi Sindaci e Amministratori locali del territorio.