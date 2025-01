Lombardia, a Palazzo Pirelli l’edizione 2025 dell’IMUN

A lezione di politica internazionale. Coinvolti circa 160 studenti di 25 istituti scolastici

IMUN è un’esperienza che consente di sperimentare la politica, di confrontarsi e conoscere culture diverse, di diventare cittadini del mondo. Sono convinto che qui si possa formare una nuova classe di cittadini che conoscono i loro diritti, ma anche i loro doveri. La pace è un obiettivo ambizioso che la comunità internazionale potrà raggiungere solo se sarà capace di tornare a sognare. E un contributo decisivo lo possono dare le ragazze e i ragazzi. Perché i giovani hanno la capacità di dare forma ai sogni.

Con queste parole questa mattina il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani ha aperto l’edizione 2025 di ‘IMUN – Italian Model United Network Europa Milano’, che si svolge oggi e domani a Palazzo Pirelli.

Il progetto ‘Italian Model United Nations’, promosso dalla United Network Europa, è destinato agli studenti delle scuole superiori di secondo grado e consiste nella simulazione delle sedute dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di altri organismi internazionali.

Nel corso delle due giornate è prevista la partecipazione di circa 160 studenti di scuole lombarde e non.

In Lombardia hanno aderito al progetto sedici scuole: il Liceo classico Arnaldo, Brescia, il Liceo Guido Carli, Brescia, il Liceo Linguistico Luzzago, Brescia, il Liceo Enrico Fermi, Cantù, il Liceo Volta, Como, il Liceo Belfiore, Mantova, il Liceo classico Virgilio, Mantova, il Liceo classico Berchet, Milano, l’Istituto Gonzaga, Milano, l’Istituto Salesiano Sant’Ambrogio, Milano, l’Istituto De Amicis, Milano, il Liceo Einstein, Milano, il Liceo Nervi – Ferrari, Morbegno, l’Istituto Bachelet, Oggiono, Scuola Internazionale, Pavia, l’Istituto Galilei, Voghera.

Presenti anche nove istituti provenienti da fuori Regione: l’Istituto Volta – Polo della Val Tidone, Castel San Giovanni, il Liceo Delpino, Chiavari, il Liceo Castelnuovo, Firenze, Scuole Pie Fiorentine, Firenze, l’Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico Fossati – Da Passano, La Spezia, il Liceo Pacinotti, La Spezia, il Liceo Antonelli, Novara, il Liceo Ariosto – Spallanzani, Reggio Emilia, l’Istituto Pascal, Reggio Emilia, e l’Istituto Zanelli, Reggio Emilia.

I temi affrontati nelle due giornate di questa edizione dell’Italian Model United Network Europa Milano sono: ‘Beyond Fast Fashion: Toward Ethical and Sustainable Industrial Practices’, che simula il funzionamento dell’ECOFIN, Economic and Financial Affairs Council, dell’UE e ‘Disparities in Opportunities: addressing the consequences of discrimination among ethnic and social groups in the global labour market’ nell’ambito delle funzioni del SOCHUM, The Social, Humanitarian, and Cultural Committee, agenzia delle Nazioni unite.