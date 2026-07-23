‘L’Oltre’ approda alla Certosa di Padula (SA)

Il 25 e 26 luglio danza, spiritualità e innovazione nel sito UNESCO

Riceviamo e pubblichiamo.

Il viaggio di ‘L’Oltre. Danza, digitale e memoria nei luoghi di passaggio’ arriva nel cuore monumentale della Certosa di San Lorenzo di Padula (SA), uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale campano e sito UNESCO, con due serate che intrecciano danza contemporanea, memoria, spiritualità e innovazione artistica.

Il programma propone un dialogo tra la grande danza contemporanea, la memoria monastica e le nuove tecnologie audiovisive, trasformando gli spazi della Certosa in luoghi di incontro tra passato e futuro.

Il programma prenderà il via alle 19:00 e alle 19:30, nel Giardino del Priore, con ‘Codice Infinito: La danza dei Monaci’, produzione di Borderlinedanza e Monaci Digitali con coreografia di Claudio Malangone.

Lo spettacolo si inserisce pienamente nella visione progettuale de ‘L’Oltre’, fondendo linguaggi performativi e tecnologie immersive all’interno di uno spazio profondamente segnato dalla memoria monastica e dal silenzio contemplativo della Certosa.

La danza si confronta con la dimensione del tempo, del rito e della spiritualità, mentre l’interazione con le elaborazioni digitali create dai Monaci Digitali trasforma l’esperienza in un ambiente sospeso tra reale e virtuale.

Il corpo dei danzatori attraversa architetture, simboli e memorie del complesso certosino, generando una partitura visiva ed emotiva in cui passato e contemporaneo si fondono in un’unica esperienza immersiva.

Per le visite guidate e la performance è previsto l’ingresso gratuito su prenotazione via WhatsApp al numero 370-1678150.

Alle 20:00 sarà inaugurata la mostra fotografica ‘La vie d’Artiste’, curata da Miki Matsuse van Hoecke, artista, danzatrice e storica collaboratrice del grande maestro Micha van Hoecke.

Un percorso visivo e intimo che racconta il mondo poetico e umano di uno dei più importanti protagonisti della danza europea del Novecento, attraverso immagini capaci di restituire il dietro le quinte della creazione artistica, la dimensione del viaggio, della scena e della vita vissuta nell’arte.

Alle 20:30, nel Refettorio della Certosa, sarà protagonista Artgarage con ‘Napoli|Corpo|Vita’, spettacolo firmato da Emma Cianchi e realizzato in collaborazione con SDF.

La performance – installazione mette in dialogo la grande tradizione pittorica e musicale napoletana del Seicento e Settecento con le nuove tecnologie audiovisive e immersive, dando vita a un viaggio sensoriale in cui il pubblico viene completamente avvolto da immagini, suoni e movimento.

Attraverso video mapping, ambienti sonori immersivi e la presenza ravvicinata dei danzatori, lo spazio della Certosa si trasforma in un grande affresco contemporaneo dedicato a Napoli e alla sua straordinaria eredità culturale.

Il lavoro di Artgarage, organismo di produzione riconosciuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Campania, si distingue da anni per la capacità di fondere danza contemporanea, arti visive e sperimentazione tecnologica.

Alle 21:30, nell’Atrio della Loggia dei Priori, andrà in scena ‘Pèlerinage’, storica coreografia di Micha van Hoecke, riallestita e rivisitata da Miki Matsuse per Borderlinedanza in occasione del Giubileo.

Più che uno spettacolo, ‘Pèlerinage’ è un viaggio interiore e spirituale che attraversa i sentieri della fede, della memoria e dell’anima. L’opera prende ispirazione dai pellegrinaggi medievali verso Roma e dai grandi itinerari spirituali dell’Europa cristiana, trasformando la scena in un mosaico di danza, musica e parola.

Le musiche di Berlioz, i canti gregoriani, il blues, il gospel e le parole di mistici e poeti accompagnano il pubblico dentro un percorso emotivo fatto di luce, silenzio, attesa e contemplazione.

Borderlinedanza riporta così in vita una delle opere più intense del repertorio di Micha van Hoecke, offrendo ai propri interpreti la possibilità di confrontarsi con una scrittura coreografica che ha segnato profondamente la danza europea contemporanea.

Il riallestimento, affidato a Miki Matsuse, restituisce nuova forza e attualità a un lavoro che continua a interrogare il senso del viaggio umano e spirituale.

In scena Emanuele Amoroso, Pietro Autiero, Adriana Cristiano, Noemi De Rosa, Sabrina De Luca, Alessandro Esposito, Arturo Minutillo, Alessia Muscariello, Maite Rogers e Loris Vestuto, con la curatela della recitazione affidata ad Anna Nisivoccia.

Le musiche spaziano da Berlioz a Bob Dylan, passando per Rachmaninov, Keith Jarrett e le sonorità del repertorio medievale e liturgico.

Il programma della Certosa proseguirà domenica 26 luglio alle 19:00 e alle 19:30, nel Giardino del Priore, con ‘Sotto lo stesso cielo di ocra’, nuova performance di Borderlinedanza e Monaci Digitali con coreografia di Claudio Malangone, autrice e interprete Adriana Cristiano e Marco Di Palo al violoncello.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di ricerca de ‘L’Oltre’, mettendo in relazione corpo, suono, spazio e tecnologia in un’esperienza performativa immersiva. Anche in questo caso le visite guidate e la performance sono a ingresso gratuito su prenotazione via WhatsApp al numero 370-1678150.

Alle 20:30, nel Refettorio, tornerà in scena ‘Napoli|Corpo|Vita’ di Artgarage, con coreografia di Emma Cianchi. L’installazione performativa sensoriale fonde la tradizione napoletana del Seicento e Settecento con il video mapping e le nuove tecnologie, trasformando lo spazio della Certosa in un ambiente immersivo e in continua trasformazione.

Immagini, suoni e movimento accompagnano il pubblico in un viaggio attraverso la cultura e l’identità di Napoli, in un dialogo tra patrimonio storico e linguaggi contemporanei.

Alle 21:30, nell’Atrio della Certosa, sarà invece la volta della ARB Dance Company con ‘In To Reveal’, coreografia di Francesco Annarumma. Lo spettacolo nasce come progetto dedicato ai giovani danzatori e mette in dialogo nuove generazioni e interpreti professionisti all’interno di un percorso di crescita condivisa.

‘In To Reveal’ racconta infatti la forza dell’incontro tra esperienza e giovinezza, trasformando il palcoscenico in uno spazio di scambio, formazione e trasformazione artistica.

Attraverso il movimento, la coreografia costruisce un racconto sull’appartenenza, sulla condivisione e sul desiderio di trasformare la passione per la danza in un percorso professionale.

Le due serate della Certosa di Padula rappresentano uno dei momenti più significativi del progetto “L’Oltre”, capace di trasformare un luogo simbolo della spiritualità e della memoria in uno spazio aperto alla ricerca contemporanea, all’innovazione e al dialogo tra linguaggi artistici differenti.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito; per le visite guidate e le performance di ‘Codice Infinito: La danza dei Monaci’ e ‘Sotto lo stesso cielo di ocra’ è necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 370-1678150.