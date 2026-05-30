L’Olio EVO del Lazio protagonista all’Italy Major Premier Padel

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Dopo il successo agli Internazionali BNL d’Italia, l’Olio EVO del Lazio torna al Foro Italico. Dal 31 maggio al 7 giugno, Regione Lazio e ARSIAL saranno presenti all’Italy Major Premier Padel con uno spazio dedicato all’extravergine laziale, realizzato in collaborazione con il Consorzio Olio di Roma IGP.

L’iniziativa punta a valorizzare una delle produzioni più rappresentative dell’agricoltura regionale, promuovendo qualità certificata, benessere, biodiversità e identità territoriale in un contesto sportivo internazionale capace di richiamare migliaia di appassionati, operatori e visitatori.

Attraverso degustazioni e momenti di incontro, il pubblico potrà conoscere da vicino le caratteristiche dell’Olio EVO del Lazio e il lavoro delle imprese che contribuiscono alla crescita e alla competitività della filiera olivicola regionale.

L’Assessore Righini dichiara:

Attraverso iniziative come questa sosteniamo le imprese della filiera e rafforziamo l’identità agroalimentare del Lazio sui mercati nazionali e internazionali.

Il Presidente di ARSIAL Massimiliano Raffa spiega:

All’Italy Major Premier Padel avremo due autentiche eccellenze del Consorzio Olio di Roma IGP: l’Azienda Quattrociocchi e La Rosciola, che faranno assaggiare al pubblico i loro splendidi prodotti.

È un’occasione importante per raccontare la qualità del nostro olio, il valore delle imprese olivicole e il legame profondo tra agricoltura, territorio, benessere e promozione del Lazio in contesti di grande visibilità nazionale e internazionale.