Lobati sui finanziamenti lombardi contro lo spopolamento

Il Consigliere: Un investimento strategico per le valli bergamasche: Regione Lombardia al fianco dei territori che rischiano di restare indietro
Riceviamo e pubblichiamo.
Jonathan Lobati, Presidente della V Commissione regionale, afferma:
Le comunità delle nostre valli e delle zone dei laghi bergamaschi meritano attenzione, servizi e prospettive. Per questo Regione Lombardia ha scelto di intervenire con risorse significative, capaci di dare una risposta concreta al problema dello spopolamento.
La Regione ha infatti stanziato oltre 14 milioni di euro destinati alle Aree Interne della provincia di Bergamo, con particolare riferimento alla Val Seriana, alla Val di Scalve e all’area lacustre al confine con il Bresciano.
Lobati sottolinea:
È un passo importante, perché questi fondi non rappresentano solo ed esclusivamente un sostegno economico, ma un’opportunità per costruire un piano di rilancio insieme alle amministrazioni locali e conseguentemente alle comunità.
Il progetto prevede un lavoro coordinato tra Regione, enti territoriali e Comunità Montane, con l’obiettivo di individuare priorità e bisogni reali delle popolazioni residenti.
Il Presidente della V Commissione conclude:
Parliamo di interventi che possono incidere sulla vita quotidiana: collegamenti, assistenza sanitaria, servizi pubblici e infrastrutture. Tutti elementi indispensabili per rendere queste aree più attrattive e vivibili, soprattutto per i giovani e le famiglie.
Difendere questi territori significa preservare un pezzo fondamentale dell’identità lombarda e garantire che nessuna comunità venga lasciata sola.
Queste risorse rappresentano un’occasione concreta per garantire qualità della vita, opportunità e futuro a comunità che costituiscono un patrimonio fondamentale della nostra Lombardia.