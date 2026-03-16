Lobati e Rota (FI) su diffusione LIS e LIST in scuole lombarde

I Consiglieri: ‘Un programma da quasi 500mila euro per abbattere le barriere comunicative per studenti sordo-ciechi grazie a un nostro ordine del giorno. È un giorno storico’

Riceviamo e pubblichiamo.

Oggi è un momento storico per le scuole lombarde. Lo scorso dicembre in sede di bilancio previsionale, abbiamo presentato un ordine del giorno per favorire e potenziare la diffusione della lingua italiana dei segni nelle scuole lombarde.

In queste ore la giunta ha approvato il piano triennale per la promozione della Lis e della LIST, lingua dei segni italiani tattile.

Lo hanno detto i Consiglieri regionali Jonathan Lobati e Ivan Rota di Forza Italia.

Il piano 2026/2028, finanziato con uno stanziamento complessivo di 495.000 euro, sostiene lo sviluppo e il rilancio di progetti e interventi – anche innovativi e sperimentali – finalizzati a rimuovere le barriere comunicative e a garantire pari opportunità alle persone con disabilità uditiva e alle loro famiglie.

I due azzurri hanno detto:

Questo provvedimento permette di rendere le nostre scuole più inclusive verso bambini e ragazzi sordo-ciechi e l’ordine del giorno che abbiamo approvato in aula puntava a trovare risorse per questo tipo di progetto che risponde a un bisogno che proviene dal nostro territorio bergamasco. Auspichiamo che a breve vengano coinvolte in questo progetto tutte le ASST lombarde ed in particolare quella di Bergamo.

Tutto è nato dalla scuola primaria di Foresto Sparso, Provincia di Bergamo, che, durante un momento di confronto svoltosi nella Sala Consiliare in occasione di una visita a Palazzo Pirelli, ha rappresentato a tutti noi l’importanza della LIS

La classe, che quotidianamente si confronta con specifiche esigenze comunicative di una propria compagna, aveva espresso il desiderio che la Lingua dei Segni potesse essere maggiormente presente nelle scuole lombarde, quale strumento capace di favorire un dialogo pienamente accessibile e inclusivo per tutti, non solo con la voce ma anche muovendo le mani.

Le attività del piano triennale saranno realizzate in collaborazione con ATS Città Metropolitana di Milano e ATS Brianza e prevedono sia il rafforzamento delle iniziative legate alla diffusione e all’utilizzo della LIS, sia il sostegno a modalità e tecnologie alternative per rispondere in modo sempre più efficace ai diversi bisogni comunicativi.

La Regione promuoverà inoltre la diffusione delle azioni progettuali su tutto il territorio lombardo, favorendo il raccordo tra ATS, ASST, Comuni, associazioni rappresentative della disabilità e realtà del terzo settore.