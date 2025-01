‘Lo stato delle cose’ al Teatro Il Parioli Costanzo

In scena a Roma dal 15 al 26 gennaio

Torna in scena, dal 15 al 26 gennaio 2025, ‘Lo stato delle cose’, la seconda parte del fortunato spettacolo che debuttò nel 2023 al Teatro Il Parioli Costanzo di Roma.

In scena Massimiliano Bruno porterà 30 nuove leve del teatro e del cinema italiano. Attrici e attori che affronteranno il palco di un teatro importante di fianco a quello che, per alcuni di loro, è stato insegnante al Laboratorio di arti sceniche.

La regia di Massimiliano Bruno e Sara Baccarini.

Nella messa in scena del 2025 non ci saranno gli stessi artisti della versione precedente e anche i monologhi e i dialoghi saranno novità scritte appositamente da vari autori e, in alcuni casi, reinterpretazioni di opere già edite di scrittori importanti.

Un nuovo spettacolo in tutto e per tutto, quindi, dove si potranno vivere tante storie e passare dalla risata alla commozione in un caleidoscopio di sentimenti ed emozioni contrastanti che caratterizzano i possibili stati d’animo umani.

Nello spettacolo si alterneranno due differenti cast e si avrà così la possibilità di conoscere meglio lo stato artistico contemporaneo.

In scena con Massimiliano Bruno: Andrea Corallo, Teo Guarini, Manuela Bisanti, Sebastiano Re, Claudio Crisafulli, Francesca Lattanzio, Leila Rusciani, Luca Bray, Ester Gugliotta, Dafne Montalbano, Claudia Genolini, Anna D’Alessio, Leonardo Zarra, Francesco Romano, Marco Landola, Gabriele Bax, Mariachiara Di Mitri, Roberta Pompili, Anna Malvaso, Alessandro Cecchini, Roberto Scorza, Beatrice Valentini, Asja Mascarini, Andrea Venditti, Beatrice Coppolino, Daniele Di Martino, Lorenza Molina, Alessia Ferrero, Ugo Caprarella.

Orari repliche

mercoledì 15/01/25 21:00

giovedì 16/01/25 21:00

venerdì 17/01/25 21:00

sabato 18/01/25 21:00

domenica 19/01/25 17:00

mercoledì 22/01/25 21:00

giovedì 23/01/25 21:00

venerdì 24/01/25 21:00

sabato 25/01/25 21:00

domenica 26/01/25 17:00

Teatro Parioli Costanzo

biglietteria

Via Giosuè Borsi, 20

Telefono 06-5434851

e-mail: biglietteria@ilparioli.it

Servizio Whatsapp 351-7211283

Orario di apertura biglietteria

Dal martedì al venerdì 10:30 – 13:30 e 14:30 – 19:00

sabato e domenica 14:30 – 19:00 – lunedì chiuso.

La biglietteria nei giorni di spettacolo resterà aperta dalle 19:30 alle 21:30 solo per le operazioni riguardanti lo spettacolo in corso.

Prezzi

Platea: interi € 30,00 – ridotti € 27,00

Galleria: interi € 22,00 – ridotti € 20,00