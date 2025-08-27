Lo Stadio Maradona entra nel mondo virtuale di EA Sports FC

Dal 19 settembre sarà possibile giocare nel leggendario Stadio della SSC Napoli in EA Sports FC 26

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Electronic Arts, NASDAQ: EA, ha annunciato che lo Stadio Diego Armando Maradona che ospita le partite casalinghe della SSC Napoli sarà incluso per la prima volta nella prossima edizione di EA Sports FC 26, disponibile a partire dal 19 settembre 2025 con l’early access.

L’inserimento della esatta riproduzione dello stadio partenopeo è stato reso possibile grazie all’accordo siglato tra EA Sports e il Comune di Napoli.

Il Maradona sarà il terzo stadio ufficiale della Serie A Enilive presente in EA Sports FC, dopo l’Allianz Stadium di Torino e il Bluenergy Stadium di Udine – un’aggiunta fondamentale per aumentare ulteriormente l’autenticità e il legame con il mondo del calcio italiano.

Lo stadio è stato riprodotto fedelmente non solo in ogni dettaglio architettonico. I team tecnici di EA Sports hanno realizzato rilievi e riprese audiovisive direttamente sul posto, catturando suoni, atmosfere, per offrire ai giocatori un’esperienza visiva e sonora il più possibile fedele a quella sperimentata dai tifosi nella realtà.

James Taylor, Director of Football Partnerships di EA Sports , ha dichiarato:

Siamo davvero entusiasti di portare il leggendario stadio Diego Armando Maradona in FC 26, collaborando con la città di Napoli. Il feedback della community ha dato slancio a FC 26 e siamo lieti di poter soddisfare le richieste dei fan di avere questo stadio iconico nel gioco. Non vediamo l’ora di ammirare i tifosi del Napoli mentre festeggiano nel loro stadio, dentro e fuori dal gioco.

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha dichiarato:

L’inserimento dello stadio Diego Armando Maradona in EA Sports FC 26 rappresenta un’ulteriore vetrina internazionale e motivo d’orgoglio per la città. Si tratta di un’occasione per raccontare Napoli e il suo tifo per gli azzurri a tutto il mondo, in particolare ai giovani che vivono questa passione anche attraverso il videogioco. L’atmosfera vibrante dello stadio Diego Armando Maradona accompagna la squadra Campione d’Italia in ogni fase di gioco, prima e dopo la partita. E sono certo che, anche nel videogioco, il tifo napoletano farà la differenza!’

Questo importante traguardo si inserisce in una collaborazione pluriennale e consolidata tra EA Sports e SSC Napoli, che si arricchisce di un nuovo capitolo volto a rendere omaggio ai tifosi partenopei e valorizzare l’identità di Napoli e del suo legame speciale e indissolubile con il calcio.

Collaborazione che conferma l’impegno di EA Sports a rappresentare al meglio la squadra Campione d’Italia, valorizzandone la storia e la passione della tifoseria – un percorso già segnato dal ritorno della licenza ufficiale del Napoli e dall’inclusione di Diego Armando Maradona come Icona in FC 25.

Tommaso Bianchini, Direttore Generale – Area Business della SSC Napoli, ha dichiarato:

Siamo entusiasti di vedere finalmente il nostro Stadio Diego Armando Maradona rappresentato in-game. In un momento così significativo per la storia del Club, Campione d’Italia 2024/25 e a un anno dal suo centenario, è emozionante offrire ai nostri tifosi la possibilità di vivere le sensazioni uniche delle partite anche in formato digitale.

EA Sports FC è uno dei franchise di videogame sportivi più popolari e influenti al mondo, con milioni di giocatori attivi in oltre 100 Paesi, e farne parte rappresenta per la città di Napoli e il suo iconico Stadio un’opportunità unica di visibilità internazionale.

Questo annuncio rientra in una più ampia strategia volta a celebrare l’autenticità del calcio italiano in EA Sports FC, un impegno che EA Sports porta avanti da anni per offrire ai fan un’esperienza sempre più realistica, coinvolgente e immersiva.

L’inclusione dello Stadio Diego Armando Maradona in EA Sports FC rappresenta quindi un’occasione di visibilità internazionale per la città di Napoli e i suoi tifosi, un’opportunità unica per portare la passione partenopea nel cuore della community globale di EA Sports FC.