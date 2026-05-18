Lo sport protagonista nei patrocini del Consiglio regionale Lombardia

Romani: ‘Lo sport non è solo uno strumento educativo, ma riesce anche a creare coesione sociale promuovendo inclusione e iniziative benefiche’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Tra i patrocini approvati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale questa settimana, 5 sono a sostegno di iniziative sportive che si svolgeranno in 5 Province lombarde, Bergamo, Brescia, Mantova, Milano e Monza Brianza tra giugno e agosto.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani sottolinea:

Lo sport non è solo uno strumento educativo e di promozione di stili di vita sani, permette anche di coinvolgere tutte le fasce d’età, i giovani, di creare coesione sociale, di dare vita a momenti inclusivi con finalità solidali.

Bergamo

Sabato 13 giugno presso la pista di atletica di Brusaporto torna la quarta edizione di ‘RUN4MALAWI’, organizzata dall’Atletica Brusaporto con il patrocinio del Comune locale.

Un evento di sport e solidarietà inserito nel calendario FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera. Un evento a scopo benefico per sostenere l’acquisto di farmaci destinati al reparto pediatrico del “Comfort Community Hospital” in Malawi.

Milano

Un weekend di sport e solidarietà è in programma a Garbagnate Milanese sabato 13 e domenica 14 giugno in occasione del ‘III Memorial Valentino Colia’, il quindicenne travolto in bicicletta nel 2023 da un pirata della strada.

Tre giorni di basket, emozioni, ricordi e punti ristoro organizzati dall’Associazione Vale per Sempre ETS per condividere fuori e dentro il campo. Il ricavato sarà devoluto a strutture per ragazzi con disabilità.

Mantova

Lo sport come ponte di inclusione, partecipazione e coesione sociale, capace di unire e fare incontrare persone di età, provenienza e condizione sociale diversa.

È questo lo spirito che muove l’iniziativa ‘Torneo Inclusivo Calcio a 7‘, organizzata da G.S. Acquanegra Calcio di Acquanegra sul Chiese in programma domenica 21 giugno.

Un torneo aperto a tutti, non competitivo, ma orientato alla valorizzazione dei principi di rispetto, collaborazione e fair play con un’attenzione concreta ai temi dell’accessibilità e dell’inclusione per promuovere un modello di sport realmente partecipativo e privo di barriere.

Il torneo si articolerà in una serie di incontri sportivi tra squadre amatoriali del territorio favorendo la partecipazione attiva anche da parte di soggetti appartenenti a categorie fragili o con differenti abilità, promuovendo dinamiche di integrazione e valorizzazione delle capacità individuali all’interno delle squadre.

Monza e Brianza

Da giovedì 25 a domenica 28 giugno il Pattinodromo ‘Lorenzo Brioni’ di Bellusco ospita i ‘Campionati italiani Pattinaggio Velocità su Pista’. Si inizia giovedì 25 giugno con le prove del percorso di gara e, dal 27 al 28 giugno, sarà la volta delle competizioni valide per il titolo di Campione Italiano 2026 su pista – specialità corsa: sprint, linea, eliminazione, punti e staffetta – con la partecipazione delle categorie Allievi, Juniores e Seniores

Protagonisti centinaia di atleti provenienti da tutta Italia, pronti a contendersi i titoli nazionali di velocità.

Brescia

All’interno del tradizionale calendario del Ferragosto brenese, giovedì 13 agosto a Breno si terrà la ‘Notte dello sportivo 2026’. Una serata per praticare numerosi sport e conoscere le realtà associative del territorio.

Un momento di festa che partirà alle ore 18 circa con il taglio del nastro, la presentazione degli ospiti sportivi e l’apertura dei campi per dimostrazioni pratiche nelle vie del paese. Non mancheranno stand gastronomici e spettacoli musicali.

Per approfondimenti

https://www.facebook.com/Athleticteambrusaporto/?locale=it_IT

https://www.facebook.com/profile.php?id=61560407876765

https://www.facebook.com/gsacquanegra/?locale=it_IT

https://www.facebook.com/groups/584254776018458/

https://www.facebook.com/pattinaggiobellusco

https://www.facebook.com/comunedibreno/?locale=it_IT