Lo Speed Down CSI accelera a Viù (TO)

Dopo il secondo appuntamento nazionale si avvicina il titolo per molti piloti dei bolidi spinti dalla sola forza gravitazionale

Bellissimo weekend di gara, quello del 24 e 25 agosto, che ha accolto in Piemonte gli 82 equipaggi al via nel secondo circuito del Campionato Nazionale CSI di Speed Down, la simpatica disciplina sportiva dove ai piloti sono abbinate macchine senza alcun tipo di motore ma spinte in discese ardite dalla sola forza gravitazionale.

Le difficili curve del circuito nelle Valli del Lanzo hanno visto al via diverse tipologie e categorie di bolidi: skeleton, carioli e kart con iscritte scuderie di nove regioni italiane.

Le tre manche cronometrate per le 11 categorie in partenza sono filate via lisce lungo il percorso di quasi 2 km.

Nella categoria C2 la vittoria è andata a Klemens Spitaler, seguito dal fratello Jacob. In C4 sul gradino più alto sempre la ‘scuderia’ Spitaler, con il papà Gerold primo al traguardo, seguito da Giancarlo Fugazza, in testa nella classifica dopo le prime due gare di Pian degli Ontani in Toscana e di Viù, e da Emanuele Rosi.

Nei C7 vittoria per l’equipaggio Cognolatto/Cognolatto, seguiti da Barbero/De Marchi e Migliani/Migliani. Sarà in questa categoria lotta sino all’ultima curva l’assegnazione delle maglie tricolori.

Un solo punto di differenza fra le prime due coppie oggi in classifica.

Decisiva sarà l’ultima sfida in programma il 21 e il 22 settembre a Villa Basilica, nel lucchese, in Toscana.

Nella cat. C8 a vincere è stato il solito, campione europeo, Spartaco Targhetti, dodicesima vittoria a Viù su 13 partecipazioni, seguito dal compagno di squadra Maurizio Cristofanetti, che lo insegue in classifica generale, dopo due prove, a -15 punti, e da Fabio Lussignoli.

Nella N5K primo posto per Antonio Cancelloni, 46 punti totali, secondo per Fabiano Dinelli, leader, con 53 punti, dopo le prime due gare, bronzo di giornata per Enrico Grossi.

Nella C9 sempre straordinaria la gara di Maya Menini, seguita da Marco Vespasiani e da Andrea Cavalieri.

La giovane romagnola del Club Le Rosse Valsamoggia guida incontrastata la graduatoria piloti, con grandi chance di arrivare al titolo nazionale CSI.

Nello skeleton, il neo campione europeo C10 Sergio Gori ‘suona’ il Cavaliere Bianco Danilo Franzini, con a completare il podio Giuseppe Maggiali.

Nella cat. Folk Italia vittoria di Gabriele Rosi davanti a Gianni Danieli. Nei trike ha vinto Massimo Balloni, seguito da Corrado Genovesi e da Marco Cappelli.

Infine, per le gravity bike successo dell’ottimo Luca Lusini, seguito da ‘Susina 85’, ossia Gabriele Giordani, e da Maxime Frega, mentre nella Drift Trike Junior primo posto di giornata per Elia Bertagna, seguito da Simone Grossi e Federico Lussignoli.

Ora per molte categorie si deciderà in Toscana sul filo dei decimi di secondo il titolo di campione nazionale CSI.

L’appuntamento tricolore con la terza tappa dello Speed Down Italia è per il 21 – 22 settembre a Villa Basilica (LU).