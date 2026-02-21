Lo specchio dell’anima fraterna

Nosce te ipsum. Conosci te stesso.

Queste parole, scolpite nel marmo del Tempio di Apollo a Delfi oltre duemila anni fa, non sono un monito astratto o un aforisma da calendario, ma un invito solenne a scrutare l’abisso interiore per scoprire la luce celata in ogni uomo.

Parlare di sé per parlare dell’altro

ne è la risonanza massonica più profonda e autentica: un’arte sottile, un’alchimia dell’anima che trasforma la confessione personale in ponte verso il Fratello, dissolvendo i veli dell’ego per rivelare l’universale.

Non vi è lemma unico a racchiuderla, né nei grimori antichi di Hermes Trismegisto né nei nostri rituali scozzesi, eppure essa vibra nel cuore del Tempio come un soffio vitale, un’eco del Grande Architetto che ci chiama all’unità.

È lo specchio che non lusinga: vi mira con fedeltà assoluta e vi mostra non solo le vostre ombre fugaci, ma quelle del prossimo, identiche nella loro divina scintilla, pronte a effondere splendore eterno.

Considerate il Profano che varca la soglia del Tempio, animo sospeso tra curiosità ardente e timore reverenziale, come un neofita ai Misteri di Eleusi.

Lo accogliamo nel Gabinetto di Riflessione, sancta sanctorum di tenebre feconde e rigenerative: un teschio evoca il memento mori con la sua ghigna muta, la clessidra sussurra l’eterno fluire del tempo tra nascita e trapasso, e sul muro V.I.T.R.I.O.L., Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem, invita a scendere con coraggio nelle viscere della terra per rettificarne i metalli vili e occulti.

Solo, con pergamena e calamaio, egli confida i suoi demoni interiori: lussuria, che avvampa come zolfo instabile e divorante, ira, che corrode come sale marino implacabile, invidia, che sfugge come mercurio fugace e inafferrabile.

Un tremore iniziale, quasi infantile, cede il passo a una rivelazione sublime e liberatrice: tale oscurità non è solitudine sterile, ma comunione universale con l’umanità intera, un’eredità condivisa che attende la redenzione.

È la nigredo alchemica, il preludio oscuro e necessario alla luce nascente, quel marciume primordiale da cui sboccia la rosa mistica.

Paracelso, maestro insuperato dei segreti cosmici, lo affermava con chiarezza adamantina: l’uomo è specchio del macrocosmo e il macrocosmo è specchio dell’uomo.

In quel silenzio sacro e fecondo, narrare se stessi è evocare l’altro, le vostre crepe profonde diventano le sue, pronte alla trasmutazione in oro filosofale puro e immarcescibile.

La porta si dischiude su tre luci eterne, immagine della Santissima Trinità simbolica e della triade massonica. La Loggia si anima in armonia celeste e terrena e la Catena d’Unione si stringe con solennità.

Manus in manum, cor ad cor.

Mani intrecciate formano un cerchio perfetto e immutabile, polsi che pulsano all’unisono come un unico cuore cosmico, voci che si fondono in un canto sacro nel Tubalkain primordiale o nel Pater Noster sidereo.

Qui narrate la leggenda di Hiram, non come parabola distante e didascalica, ma come vostra crocifissione simbolica e personale: i tre colpi che annientano il Profano materiale, la rinascita dall’oscurità profonda del sepolcro.

Il Compagno, catturato dal vostro eco veritiero e vibrante, riconosce il proprio abisso riflesso con chiarezza improvvisa.

Nel Rito Scozzese Antico e Accettato, ogni grado è uno specchio progressivo e rivelatore: l’Apprendista leviga la pietra grezza con squadra e livella, scorgendone le imperfezioni altrui come proprie; il Compagno armonizza le passioni tumultuose e discordi; il Maestro sacrifica l’io effimero per il Tempio eterno e universale.

Jules Boucher lo descriveva con eleganza poetica e profonda: un

legame fluido tra visibile e invisibile, corrente vitale che unisce i cuori dispersi.

È quintessenza dell’unione spirituale: l’individuale si dissolve nel collettivo con grazia sovrana, rivelando il Fratello come vostro doppio siderale, eco fedele della medesima scintilla divina che arde in tutti.

Al di là delle colonne, questo mistero si sublima in elisir profano, balsamo prezioso per il mondo ferito e diviso.

Il Maestro ritorna nel teatro di illusioni effimere, Babilonia dei simulacri digitali e dei narcisismi isolati e, al desco comune della vita quotidiana, offre non precetti aridi e rigidi, ma la propria fermentatio interior, frutto di lunghe veglie.

Nel mio crogiolo interiore ho trasmutato tale passione corrotta e tenace, e voi, che ne fate della vostra nel vostro athanor personale?

L’interlocutore assapora la verità condivisa con stupore e l’armonia sboccia come rosa mistica nel deserto. È la parrêsia stoica di Epitteto nelle sue Dissertazioni e di Marco Aurelio nei Pensieri: conoscere il proprio buio profondo per illuminare quello altrui con mano ferma.

In un’epoca di narcisismi isolati e avatar illusori, essa è dono raro e prezioso, un faro nel caos.

Al cospetto di un avversario aspro, un

ho conosciuto tale tormento oscuro, e ne sono emerso così, con questa luce fragile ma vera

disarma e unisce con eleganza disarmante.

Tu sei mio Fratello.

Formula sacra e teurgica che tesse la fratellanza universale, unendo microcosmo e macrocosmo in sinfonia eterna e armoniosa.

Tuttavia, tale grazia esige vigilanza costante e instancabile. La parola è spada a doppio filo, affilata e pericolosa; il riserbo massonico, non velo cospiratorio da romanzi gotici ma sigillum solare radioso, ne custodisce l’essenza pura e intatta. Si rivela solo al Fratello sintonizzato sulla medesima frequenza occulta, nel Tempus Philosophicum dei lavori dedicati.

L’Enneagramma delle logge, mandala dei nove archetipi animici, guida con sapienza: decifrate voi stessi per elevare l’altro con mano esperta. È lama che recide con precisione per sanare, correndo il rischio del rifiuto ostinato.

Eppure, compiuta l’opus magnum con perseveranza, la Luce effonde la sua gloria: il vostro Fratello irradia il suo prossimo, in catena infinita verso l’infinito luminoso.

Fratelli e Sorelle, nella prossima Catena d’Unione, sospendete il respiro con raccoglimento. Sentiate il prana del vicino fondersi al vostro in unità perfetta. Narrate la vostra nigredo con sincerità assoluta e coraggiosa, e osservate lux ex tenebris dispiegarsi.

Non è mera confessione profana: è teurgia divina.

Nosce te ipsum

non reclude l’anima, ma la apre all’Uno cosmico.

Voi siete lui, lui è voi, scintille del Grande Architetto.

Parlate di voi per risvegliare l’infinito nell’altro.

E che l’Azoth fraterno scenda come rugiada celeste su noi tutti.

Auff!