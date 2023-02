Lo sforzo reciproco

Come relazionarsi con chi soffre

Quando il corpo è malato non è più un veicolo per incontrare il Mondo.

E così è anche per la mente, se depressa.

Corpo e mente, nel loro stato di malessere, anziché un veicolo per attraversare, incontrare, tuffarsi nelle relazioni, diventano un ostacolo che ne impedisce il viaggio.

La malattia, sia essa fisica o mentale, trattiene, blocca, impedisce le risorse necessarie per uscire, per immergersi nelle acque della vita.

Si possono perfino odiare coloro che stanno bene e anche assumerlo come giustificazione per non uscire dal proprio stato.

Occorre uno sforzo reciproco, da parte di chi soffre e da parte di chi sta bene, per poter superare l’ostacolo.

Se solo uno dei due si arrende…

È la fine.

La solitudine porta alla depressione, così come la depressione porta alla solitudine.

Una volta innescato il circolo vizioso tutte le porte d’ingresso rimangono chiuse e a nulla servirà tendere una mano.

Se busserai con insistenza sarai un invadente e se non busserai verrai tacciato di indifferenza.

Occorre uno sforzo reciproco.

Resta aggiornato sui Programmi Gayatri