‘Liza’ al Teatro Cometa Off

In scena a Roma dal 16 al 17 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Debutta in prima assoluta al Teatro Cometa Off di Roma, il 16 e 17 dicembre, ore 21:00, ‘Liza’, spettacolo scritto e diretto da Nicholas Gallo, liberamente ispirato a ‘I fratelli Karamazov’ di Dostoevskij.

Liza non è solo una donna, è l’immagine della carne, del desiderio privo di magnetismo, una delle donne chiave, del magnifico Romanzo di Dostoevskij, diventa immagine contemporanea di una società che ha perso il dualismo che c’era tra il pensiero di chi pensa veramente e l’incarnazione di un ideale.

Liza oggi è esattamente come quella di un tempo, in un contesto predominato dall’abnegazione dei diritti e dell’accettazione di essi. È immagine decadente.

Note di regia Lizaveta, Caterina Boccardi, la pazza dei Karamazov, sguardo folle e malinconico. In una struttura scenica alquanto fuori dagli schemi assistiamo alla suddivisione anacronistica del capolavoro di Dostoevskij, in primo piano il personaggio di Lizaveta, ‘la puzzolente’, la prostituta di basso borgo che tutti accoglievano nelle case o nelle locande, una donna usata e divorata dal male, violentata e messa incinta dal diabolico Dimitrj. La drammaturgia sonora fa da accompagnamento alle fasi emozionali e abbraccia impetuosamente una recitazione che regala momenti catartici e colmi di struggente autorevolezza.

Nicholas Gallo

Teatro Cometa Off

Via Luca della Robbia, 47

Roma

Biglietti in vendita su

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/liza