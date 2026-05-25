L’Italia ripudia la guerra. E se la guerra rincorre l’Italia?

Tra alleanze militari, tensioni internazionali e nuovi scenari di conflitto, emerge il dubbio che anche un Paese fondato sul ripudio della guerra possa essere progressivamente coinvolto in dinamiche belliche sempre più estese e difficili da controllare

Nella Costituzione della Repubblica Italiana l’articolo 11 cita:

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

La guerra è la situazione che si determina quando uno Stato ricorre all’uso della forza e impiega mezzi militari contro il territorio, le persone o i beni appartenenti ad un altro Stato.

Le controversie internazionali sorgono da disaccordi tra due o più Stati su questioni territoriali, politiche, economiche, strategiche o di sicurezza, oppure dal contrasto tra interessi nazionali contrapposti e possono trovare soluzione attraverso il dialogo e gli accordi diplomatici, ma anche degenerare fino al conflitto armato.

Le organizzazioni internazionali, quali unioni tra Stati create mediante accordo internazionale, svolgono attività d’interesse per il mantenimento del bene dei suoi membri.

L’ONU, in particolare, si pone come obiettivo primario il raggiungimento della pace e della giustizia fra le nazioni.

La frase di apertura:

L’Italia ripudia la guerra

è una vera e propria memoria, coscienza e responsabilità ed è, forse, una delle espressioni più forti mai scritte in un testo costituzionale.

Non dice “evita”, non dice “limita”. Dice “ripudia”. Un verbo netto, quasi definitivo, come un gesto di rifiuto che nasce da un’esperienza troppo dolorosa per essere dimenticata.

Parola non casuale, che proviene da un tempo in cui l’Italia ha conosciuto la guerra nella sua forma più dura, nel lascito di città distrutte, famiglie spezzate e un’intera generazione segnata dall’orrore.

I padri costituenti non volevano solo costruire uno Stato nuovo, bensì evitare che il passato potesse tornare, e con tale frase intesero forgiare una presa di coscienza collettiva, un punto esclamativo per sancire quanto la guerra non sarà mai più uno strumento accettabile.

Per il principio di Sovranità sono escluse le guerre difensive, cioè le operazioni belliche destinate a fronteggiare aggressioni in atto o seriamente minacciose, che trova conferma nell’articolo 52:

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Difendere non soltanto la terra di Padri, ma anche i valori di Libertà, Uguaglianza e Pluralismo Democratico che rappresentano il patrimonio dell’Umanità, e che sono un sacro dovere, poiché in condizioni di guerra possono comportare il sacrificio della propria vita.

La decisione e la dichiarazione dello stato di guerra sono regolate delle disposizioni dell’articolo 78:

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

A differenza di quanto citato nel precedente Statuto Albertino, che parlava di “pieni poteri”, la Costituzione stabilisce che per “poteri necessari” sono intesi esclusivamente quei “poteri straordinari” che appaiono idonei al Parlamento per fronteggiare una grave situazione militare.

La dichiarazione dello stato di guerra trova conferma nell’articolo 87:

Il Presiedente della Repubblica è il Capo dello Sato e rappresenta l’unità nazionale…/ … ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio Supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

La Legge 624/1950, attualizzata alle denominazioni correnti, stabilisce che il Consiglio è composto dal Presidente della Repubblica, che lo presiede, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri degli Affari Esteri, dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e Finanze, dell’Industria, delle Imprese e Made in Italy e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Nel promuovere le organizzazioni internazionali orientate alla pace, l’ordinamento costituzionale italiano si colloca nel quadro del sistema delle Nazioni Unite, riconoscendone i principi fondamentali.

In tale ambito assume rilievo l’articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, che ammette il diritto alla legittima difesa individuale e collettiva in caso di attacco armato, principio compatibile con l’articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana, nella misura in cui si inserisce in un ordinamento internazionale volto alla pace e alla giustizia tra le Nazioni.

Nel corso del secondo dopoguerra, l’ordinamento internazionale ha progressivamente consolidato il principio fondamentale del divieto dell’uso e della minaccia della forza nei rapporti tra Stati, sancito dall’articolo 2 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Tale divieto non riguarda soltanto i conflitti su larga scala, ma si estende anche a forme più limitate di coercizione che, pur non assumendo i caratteri di una guerra dichiarata, possono manifestarsi attraverso misure di pressione militare o blocchi navali non autorizzati, salvo i casi previsti dal diritto internazionale, quali la legittima difesa o le decisioni del Consiglio di Sicurezza.

Il 1° gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana, e l’articolo 11 esprime una visione quasi anticipatrice in cui la pace non viene intesa soltanto come assenza di conflitto, ma come equilibrio tra relazioni, interessi, valori, quale apertura fondata sulla cooperazione tra le Nazioni.

L’Italia accetta di condividere parti della propria sovranità quando questo serve a costruire un ordine internazionale fondato sulla pace, promuovere la collaborazione tra Stati e riconoscere che la sicurezza non si costruisce da soli, ma insieme.

Oggi, la frase dell’articolo 11 viene spesso richiamata nei momenti di crisi quando si parla di missioni militari, di alleanze, di interventi internazionali, e ogni volta emerge il dubbio su quale sia limite tra la difesa e il ripudio.

La linea di confine non è sempre chiara. Nel tempo si è cercato di distinguere tra guerra di aggressione e interventi per la stabilità o la difesa collettiva. Ma resta una tensione aperta, che attraversa politica, diritto e coscienza pubblica.

E, forse, richiama una silenziosa ma inevitabile riflessione su quanto siamo ancora fedeli a quella scelta, oppure se possiamo ancora esservi fedeli.

In un mondo dove i conflitti sono divenuti una quotidianità, forse il valore più autentico dell’articolo 11 sta proprio nel non offrire risposte chiare, ma imporre una direzione, ponendo l’attenzione che ogni risoluzione internazionale non può tralasciare la coerenza con l’impegno morale di rifiutare la guerra e costruire, ogni giorno, le condizioni della pace.

La guerra non scompare, ma cambia forma e si frammenta.

Non è da sottovalutare che, nonostante il ripudio della guerra sancito dalla Costituzione, l’Italia possa essere progressivamente coinvolta in scenari bellici determinati da scelte sovrannazionali capaci di incidere direttamente sui suoi equilibri politici, strategici e sociali.

A ciò si aggiunge il rischio rappresentato da attentati terroristici ripetuti, sostenuti o favoriti da soggetti esterni interessati alla destabilizzazione, alla diffusione del disordine e alla frattura del tessuto sociale e ideologico.

In condizioni di instabilità crescente, la violenza può assumere forme e intensità differenti, fino ad estendersi verso situazioni estreme riconducibili a uno stato di guerra difensiva.

Proprio per questo il principio del ripudio della guerra impone un rigoroso limite all’uso della forza, seppure il moltiplicarsi di crisi, tensioni e conflitti irrisolti possa alimentare processi di escalation capaci di condurre verso scenari bellici sempre più estesi.

Una situazione da scongiurare attraverso la costante cura delle fratture internazionali, il dialogo tra gli Stati e il mantenimento di relazioni diplomatiche orientate a una convergenza stabile e condivisa verso la pace.