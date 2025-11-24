Liste d’attesa, Regione Campania querela la trasmissione ‘Report’

Il servizio è stato mandato in onda il 23 novembre 2025

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Come annunciato, è stato dato mandato all’Ufficio legale della Regione di procedere a una querela per diffamazione nei confronti della trasmissione televisiva di Rai 3 “Report”, per il servizio relativo alle “liste d’attesa” mandato in onda nella puntata di domenica 23 novembre 2025.

Siamo di fronte a una serie di falsi e a una scorrettezza reiterata. Già durante il Covid la stessa trasmissione, dopo una querela della Regione, fu costretta a pubblicare sul proprio sito una smentita rispetto ai dati falsi pubblicati.