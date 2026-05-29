Lirica, partnership tra Fondazione Pavarotti e Reggia Carditello

Quarta edizione del Concorso internazionale ‘Cuore d’Oro’, in programma martedì 2 giugno nel Real Sito di Carditello, con l’esordio di giovani cantanti lirici provenienti da ogni parte del mondo

Riceviamo e pubblichiamo.

Nel Real Sito di Carditello, per il terzo anno consecutivo, si alza il sipario sul Concorso internazionale ‘Cuore d’Oro’ – in scena martedì 2 giugno – promosso dalla Fondazione Real Sito di Carditello con il patrocinio morale della Fondazione Luciano Pavarotti, in collaborazione con le Associazioni Pomeriggio Musicale e Nova Neapolis APS.

Una opportunità straordinaria – con la presenza in commissione di Nicoletta Mantovani, Presidente di giuria, del maestro Fabrizio Cassi, Direttore del coro del Teatro di San Carlo, e di esperti del mondo lirico-sinfonico – che segna l’esordio di nuovi cantanti lirici provenienti da ogni parte del mondo, in particolare da Cina e Giappone, e da numerose regioni italiane.

Il Presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, Maurizio Maddaloni, spiega:

Una prestigiosa collaborazione che si rinnova e che conferma la credibilità che ci viene riconosciuta dalle istituzioni e dalla Fondazione Pavarotti. Siamo orgogliosi di accogliere tanti artisti di talento, con l’auspicio che possano affermarsi sui palcoscenici internazionali e diventare ambasciatori di Carditello nel mondo. La nostra missione è accompagnarli dai primi passi al debutto, nel solco dell’eredità umana e artistica del grande tenore italiano, che ha sempre sostenuto e valorizzato i più giovani, incoraggiandoli e avvicinandoli all’opera lirica.

Una importante iniziativa – giunta alla quarta edizione e organizzata grazie all’impegno e alla dedizione del maestro Walter Omaggio – che si propone di selezionare e valorizzare le voci più talentuose che debutteranno nei ruoli dell’Opera ‘Madama Butterfly’, a Vairano Patenora, e dell’Opera ‘Carmina Burana’ sul palco della Reggia di Carditello, con repliche previste anche nella città di Portici.

In occasione delle audizioni – in programma lunedì 1° giugno – il presidente Maurizio Maddaloni ha invitato il sovrintendente del Teatro di San Carlo, Fulvio Macciardi, che per la prima volta visiterà il Real Sito di Carditello, nell’ottica di rafforzare maggiormente la collaborazione operativa intrapresa da tempo tra le due istituzioni, e che la Fondazione Real Sito di Carditello intende valorizzare ulteriormente.

In palio, martedì 2 giugno, il Premio del ‘700 musicale napoletano, il riconoscimento ‘Cuore d’Oro’ – da assegnare alla voce più promettente – e il Premio consegnato dall’Accademia della Fondazione Luciano Pavarotti.