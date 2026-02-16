‘L’intera storia dell’umanità in 90 minuti’ al Teatro de’ Servi

Guido Damini in scena a Roma il 18 febbraio

Appuntamento con la stand-up comedy al Teatro de’ Servi di Roma, il 18 febbraio, ore 21:00, con Guido Damini in ‘L’intera storia dell’umanita’ in 90 minuti.

Guido Damini, cremonese, classe ’95, ‘storico da bar’ specializzato nella narrazione di disfatte epiche, senza mai abbandonare la leggerezza e l’ironia che lo contraddistinguono.

È laureato cum laude in storia moderna. Dal 2021 cura la rubrica ‘Guido nella storia’ in onda con Andrea e Michele su Radio Deejay e conduce il podcast ‘Le Caporetto degli altri’, serie prodotta da One Podcast, dedicata al lato meno trionfante della storia di popoli e condottieri immortalati nel fragore delle loro sconfitte.

Attraverso la sua divulgazione Guido coltiva una missione difficile e grandiosa: cambiare per sempre, in Italia, il racconto di guerre, personaggi e imprese del passato.

Perché l’idea di storia di Guido è quella di uno show che restituisca il senso generale delle cose, una materia da aprire alla gente attraverso l’immediatezza e l’ironia. Preferibilmente, prendendo qualcuno per i fondelli.

Una Storia che, attraverso la leggerezza della comunicazione, possa fornire a tutti le chiavi per un’analisi intelligente del presente.

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22

00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06-6795130

info@teatroservi.it

Biglietti 22€