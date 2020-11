L’insostenibile immortalità del calcio

Non c’è un altro posto del mondo dove l’uomo è più felice che in uno stadio di calcio.

Albert Camus

Il calcio di oggi è spettrale: la sagoma del gioco che conoscevamo. Un mix di manovratico sport tra il Subbuteo e la Playstation.

Lo stadio è abitato da tanti ologrammi che, se almeno non sono facinorosi, restano, pur sempre, vuoti da riempire che nel cuore degli atleti e degli sportivi in genere diviene un palliativo che si accetta a malincuore.

Il tifo è il completamento della gara, la cornice che ulula la sua paura e la sua pazza idea che ha dell’amore. Il grido è rivendicazione, è vendetta, è furia. L’abbraccio è sogno avverato, è orgasmo atteso, voluto e disperatamente cercato.

Il calcio è uomo nella sua farsa, in quella agonia che dura meno di una uscita al cinema il cui finale è vittoria che consente la sopravvivenza, sconfitta che sgretola le ore successive e, alla fine, è annebbiamento, annullamento, tempo sospeso se impatta in un pareggio.

È la versione moderna e modesta del viaggio dantesco: tutto vissuto in quei novanta e oltre minuti tra arrivo e uscita dallo stadio. Oggi anche gli sponsor si siedono annoiati ed applaudono stanchi al passare del loro logo tra seggiolini vuoti, dove gli sguardi dei giocatori quando entrano nell’arena sono l’irriverenza dei nostri tempi, nostalgicamente cercano un coro e un abbraccio, anche un urlo di maledizione li aiuterebbe a crederci di più.

È uno sport fuorilegge, oggi, come se si giocasse di nascosto in un campo che sa di nicchia: barlumi e scintille di sudore annaffiato, anticipato da un tampone che fa da spauracchio.

Il pallone ha il virus dell’immortalità. Se tutto si ferma, il calcio non può. Ha un passaporto infelice per un paradiso che mai, come in questi tempi, non è più nella scala delle priorità anche dei suoi tifosi più accaniti.

In questa sua insostenibile immortalità ci consente, però, di immaginare che nulla è mutato.

Dietro quella palla, in quei muscoli michelangeleschi vi è concentrata l’anima del nostro tempo. Sui quei fili d’erba danza ancora immutata tutta la bellezza e tutto il degrado del nostro essere. È la celebrazione e il fallimento della nostra esistenza. L’illusione meravigliosa e precaria che il giorno di oggi e di domani è come quello di ieri.

Vince chi gioca meglio, vince chi ha la squadra più forte, vince chi ruba. Perde chi è debole, chi non ci crede, chi non ha i soldi per comprarsi l’arbitro. In questo nubifragio di emozioni, di frasi fatte e stereotipi, il dileggio è l’approdo più conveniente per scusarsi con se stesso, per non ammettere i propri limiti. La convenienza forzata con l’arrendevolezza e con il pacifico addio ai sogni di gloria.

Chi perde ha diritto di smentire e di non applaudire. Chi vince ha il dovere di zittire portando al cielo il trofeo. Non è così la vita, forse? Allora il limite di questo calcio, assurdo e vuoto, imbruttito e rattoppato, è l’esempio nostrano della sopravvivenza alla quale tendiamo.

Sta continuando, si gioca, si sposta, si annulla, si perde a tavolino. Decido io, decidono gli altri, decide il politico, decide l’ASL. Una volta decidevano le mogli. È la parodia della nostra vita, tutto nelle mani di un dio dispettoso e iracondo.

Non può smentirsi questo sport, sarebbe la fine di un’altra illusione; è radicato nel nostro subconscio, ci sublima e ci inquina. La forza del piacere assoluto e della dissoluzione totale. È un debito con il cielo, la mano che gioca a dadi con il baro. Questo calcio è bruto ed insignificante, tenebroso e fuorilegge. Ma è lo specchio delle nostre assenze, delle nostre paure e dei nostri inganni.

Il vuoto degli spalti è il lockdown delle strade, l’urlo spezzato in gola lascia il posto al canto fraterno dei balconi, il sudore agonistico è schiuma artificiale da cinema chiuso. Le bestemmie degli allenatori sono la falce benedetta al silenzio e all’incognita. Quella parolaccia è devozione al dio che ci ha puniti. Canto di alleluia perché, alla fine, tutto è cambiato ma nulla è mutato definitivamente.

Ecco che questo calcio nella sua insistenza è Ares che inchioda Ade.

La guerra dell’uomo alla malvagia abbondanza del contagio. È la vittoria alla paura potremmo dire azzardando una dannunziana euforia. Potrebbe essere il finale triste dell’ingenuità umana troppo umana di nietzschiana memoria. L’anelito che ci resta da soffiare verso i brandelli di questo tempo fuori la nostra portata. La rivincita al dovere di isolarsi e di blandire ogni costituzionale desiderio di aggregazione, che poi non è altro il fuori-schema e l’insolito, il vagabondare più che il ricercare, il percuotere più che il consolidare.

Il calcio ha le sue ragioni misteriose che la ragione non conosce.

Osvaldo Soriano

Questo rituale ora avvilisce: si disperde nella gola di circa mille spettatori, non vive più di enfasi e nemmeno di retorica. Lo si guarda come se fossimo di fronte allo stesso spettacolo: i clown sono tristi e chi li applaude non ride più. Eppure, il diritto a realizzare sport, nella sua concezione più alta, è difatti di rango costituzionale che non viene riportato all’interno della Carta fondamentale, ma le cui diverse manifestazioni vanno indirizzate sotto la tutela dei diritti inviolabili.

Lo sport, infatti, sia come disciplina che come organizzazione, trova la propria tutela in molte previsioni della nostra Costituzione, poiché di tali previsioni rappresenta concreta attuazione. Poi scopriamo che è la cosa a cui ci teniamo di più fra quelle meno significative. Allora dobbiamo mettere da parte l’idea che ne abbiamo come anello di integrazione e di aggregazione, come modello di competizione e di sviluppo al di là dell’aspetto amatoriale o professionistico.

Il pallone ora è vano, sembra cominciare a perdersi nel labirinto di un Minotauro a cui è stato promesso un sacrificio irresistibile: dobbiamo chiederci se riusciremo a sconfiggere il mostro creatosi dalla deflagrazione cervellotica ed insipiente di sfruttatori da circo in perenne errare. Abbiamo esploso il cuoio che ora si logora su eventuali blocchi e inventa tornei infiniti per dare in pasto agli sponsor qualcosa che sappia di furore e di tattica.

L’agonismo resta, rientra nell’immedesimazione e nella dinamica competitiva: ci si sbatte, ci si arcua, ci si scontra. I tre punti sono la meta, l’obbligo e la necessità. La palla che si insacca nell’angolo alto della traversa il migliore degli orgasmi possibili.

Oggi, però, qualcosa ricorda la più dimenticabile delle attese. Il calcio è guardato con ostilità se ci pensiamo bene. Visto come il viziato di famiglia, a cui tutto è concesso e dovuto. Non chiude e se anche ci sono i contagiati ha il dovere di dare spettacolo, se lo possiamo ancora chiamare così. Tra sbadigli e peripezie, tra rosee infinite e diplomazia allo sbaraglio, il suo essere imperituro è messo seriamente in discussione.

All’orizzonte lo spettro di un campionato unico, europeo, con le big a fare da autarchia e con i mega sponsor a sposare un nuovo sodalizio: immaginate Messi contro Ronaldo, Salah contro Neymar magari nello stesso torneo. Con le piccole o medie squadre defilate a giocarsi una fetta di popolarità, di danaro, di business e di futuro, elemosinando un poco di rispetto.

Si sta immaginando un calcio senza confini, in una dimensione continentale, seguendo il filone conformista di chi vuole rompere le barriere e ogni campanilismo. Accettando la cultura di massa, l’omologazione, il regime del marketing. Osteggiando la cultura della differenza: volete mettere come si discute per un rigore non dato qui in Italia rispetto al Belgio?

Vedete, la perpetuità insostenibile del calcio sta proprio nei suoi limiti. Se li cancelliamo distruggiamo i campetti di periferia, il super santos sgonfio, la tuta acetata, le mani sul collo dell’avversario, l’arbitro cornuto e la scritta sui muri che grida Juve merda (cfr. chi mi conosce sa quanto mi è dura accettarlo, essendo juventino fino al midollo).

Dobbiamo imparare a sognare ancora, nonostante il virus, dobbiamo imparare ancora che il calcio, alla fine, è la più vera e apolide parodia della nostra vita. E se gli attribuiamo il dono dell’immortalità, abbiamo ancora una speranza.