L’INPS Frosinone presenta il Rendiconto Sociale 2024

Appuntamento il 22 ottobre
Riceviamo e pubblichiamo.
È in programma il prossimo, 22 ottobre 2025, a partire dalle ore 10:00, presso la sede di Unindustria Frosinone, via del Plebiscito 15, l’evento di presentazione del Rendiconto Sociale INPS 2024 per la Provincia di Frosinone, promosso e organizzato dall’INPS di Frosinone.
L’appuntamento rappresenta un importante momento di confronto tra l’Istituto e il territorio, volto a illustrare i risultati dell’attività svolta nel corso dell’anno e a favorire un dialogo costruttivo con istituzioni e parti sociali.
Ad aprire i lavori sarà Corrado Savoriti, Presidente di Unindustria Frosinone, che porterà i saluti introduttivi a nome del mondo imprenditoriale provinciale.
Anita Tarquini, Presidente del Comitato Provinciale INPS di Frosinone, presenterà il Rendiconto Sociale 2024.
A seguire l’intervento di Carlo Riviello, Direttore Provinciale INPS di Frosinone.
La mattinata proseguirà con gli interventi tecnici di alcuni responsabili dei servizi INPS di Frosinone:
• Gabriele Radice, Responsabile Servizi Standard Agenzia Prestazioni,
• Luca Neccia, Responsabile Agenzia Flussi,
• Alessia Perata, Responsabile Centro Medico Legale.
Ciascun intervento offrirà un approfondimento sui diversi ambiti operativi dell’Istituto, dalle prestazioni previdenziali e assistenziali alla gestione dei flussi contributivi, fino agli aspetti medico-legali.
A concludere i lavori sarà Roberto Ghiselli, Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, CIV, dell’INPS.