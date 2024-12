L’innovazione toscana sbarca in USA: torna ‘Toscana Tech on the road’

Si ripete, dopo la positiva prima esperienza di un anno fa, la missione toscana negli Stati Uniti per mettere in vetrina le migliori proposte da parte di start up innovative

Si ripete, dopo la positiva prima esperienza di un anno fa, la missione toscana negli Stati Uniti per mettere in vetrina le migliori proposte da parte di start up innovative.

L’iniziativa, alla seconda edizione, è in programma a San Francisco dal 2 al 6 dicembre 2024 presso ‘Casa Toscana’ a Innovit, Italian Innovation and Culture Hub, outpost strategico nella Silicon Valley, culla mondiale dell’innovazione, centro dell’ecosistema globale delle start up high tech, con una rilevantissima presenza di investitori.

Saranno undici le imprese toscane che vi prenderanno parte.

Innovit ha organizzato vari momenti di incontro nei quali le aziende potranno presentarsi ed illustrare i propri prodotti a possibili investitori e rappresentanti delle principali realtà economiche ed accademiche dell’area.

Ad accompagnare le imprese una delegazione istituzionale composta dall’Assessore a economia e turismo Leonardo Marras, dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e dai Consiglieri Vincenzo Ceccarelli, Cristina Giachi, Lucia De Robertis, Elena Meini, Marco Landi, Diego Petrucci.

La presenza delle imprese toscane a San Francisco sarà anche l’occasione per lanciare a Casa Toscana la mostra ‘Genio Toscano’, evento espositivo che racconta le imprese e i prodotti iconici che hanno fatto la storia del design, dello stile e dell’innovazione in Toscana.

Alla selezione hanno partecipato start up e PMI innovative toscane, costituite da almeno 18 mesi e iscritte nell’apposita sezione del Registro imprese, che hanno sviluppato soluzioni nei domini identificati dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente S3 per il periodo 2021/2027, con priorità per intelligenza artificiale, robotica e biotecnologie, che sono quelli di maggior potenzialità per l’area.

Le iniziative di Casa Toscana si collocano nell’ambito del Protocollo di intesa sottoscritto a dicembre 2023 tra la Giunta, il Consiglio regionale e il Consolato generale d’Italia a San Francisco diretto a sviluppare opportunità di partenariato e processi di internazionalizzazione del sistema produttivo toscano.