Linguine salsiccia e fior di latte

Ingredienti

400 grammi di linguine

500 grammi di salsiccia

250 grammi di fior di latte

Mezza cipolla

Mezzo bicchiere di vino bianco fermo

2 cucchiai di passata di pomodoro

Parmigiano grattugiato q.b.

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Questo primo si prepara velocemente, è gustoso e fresco, oltre a non presentare nessuna difficoltà.

In una padella abbastanza capiente facciamo scaldare abbondante olio e poi mettiamo a rosolare la cipolla bianca tritata finemente, facendola imbiondire leggermente.

Priviamo la salsiccia della pelle e la sbricioliamo per poi metterla a rosolare in padella. Per salsiccia, naturalmente intendo quella fresca di maiale.

Regoliamo di sale e pepe e aggiungiamo un paio di cucchiaiate di passata di pomodoro.

Quando la salsiccia si sarà dorata allunghiamo un mezzo bicchiere di vino bianco e lo lasciamo sfumare.

Nel frattempo, in abbondante acqua salata mettiamo a cuocere le linguine, che scoliamo al dente per poi far saltare in padella.

Spolveriamo con una generosa grattugiata di parmigiano e amalgamiamo il tutto.

A fuoco spento aggiungiamo il fior di latte tagliato a dadini e diamo una ulteriore rimescolata per distribuirlo in modo omogeneo.

Impiattiamo e completiamo con del pepe macinato al momento.

Ovviamente possiamo variare gli ingredienti a nostro piacimento.

Invece della cipolla possiamo usare dello scalogno se vogliamo un gusto più deciso o del porro se lo preferiamo più delicato.

Come latticino uso il fior di latte perché è più asciutto, ma in alternativa possiamo utilizzare della mozzarella o della provola, avendo l’accortezza di non usarla fresca, ma facendola un po’ seccare, se rilascia troppo latte si perde in cremosità.

Così come possiamo adoperare del peperoncino al posto del pepe o, volendo, entrambi.

Per formato di pasta ho usato le linguine, ma vanno bene anche usare degli spaghetti, delle farfalle o degli scialatielli, che ci stanno benissimo comunque.

Volendo, infine, possiamo aumentare il quantitativo di passata di pomodoro se vogliamo rendere più rosso il nostro sugo.

Accompagniamo con un Montepulciano d’Abruzzo.

Buon appetito!