Linguine, gamberoni e carpaccio di tartufo estivo

Ingredienti

320 gr di linguine

1 kg di gamberoni

1 spicchio d’aglio

1 barattolo di carpaccio di tartufo estivo da 80 gr

prezzemolo q.b.

sale q.b.

olio EVO q.b.

Preparazione

L’estate è la stagione ideale per sperimentare saporiti piatti gourmet e stupire i commensali. Quella che vi propongo oggi è una ricetta perfetta per gli ospiti più esigenti, un raffinato incontro di terra e mare che esalta i profumi intensi del tartufo e la dolcezza dei crostacei.

Innanzitutto puliamo i gamberoni, che siano freschi, mi raccomando, con i congelati il risultato non è lo stesso. Tagliamone una metà a tocchetti e lasciamo intera la restante.

Se abbiamo tempo e, soprattutto voglia, possiamo usare i carapaci per preparare un fumetto di crostacei in cui lesseremo la pasta, che, così, avrà più sapore.

Rosoliamo in un padellone uno spicchio di aglio in camicia schiacciato con poco olio. Quando è dorato lo eliminiamo. Aggiungiamo i gamberoni, saliamoli, saltiamoli qualche minuto e mettiamone da parte un po’ per guarnire i piatti alla fine.

Facciamo bollire abbondante acqua salata, o il fumetto di pesce, e cuociamo le linguine al dente.

Le scoliamo nel tegame, aggiungendo un mestolo di acqua di cottura, e lasciamo andare a fuoco vivo per un paio di minuti.

A fuoco spento, aggiungiamo il carpaccio di tartufo estivo e mescoliamo per bene.

Serviamo nei piatti e decoriamo con gamberoni tenuti da parte, una fettina di limone e del prezzemolo fresco.

Abbiniamo con un Fiano bello fresco.

Buon appetito!