Linea ferroviaria Lucca – Aulla: Boni incontrerà i Sindaci dell’area

L’appuntamento è in programma presso la sede dell’Unione dei Comuni della Garfagnana

Il futuro della linea ferroviaria Lucca – Aulla e le prospettive per la viabilità dell’area saranno al centro di un incontro tra l’Assessore regionale a mobilità e infrastrutture Filippo Boni e gli Amministratori locali.

In particolare saranno presenti i Sindaci e alcuni rappresentanti delle Province di Lucca e Massa Carrara, delle Unioni dei Comuni della Garfagnana, della Lunigiana e della Media Valle del Serchio, oltre a quelli dei Comuni di Vagli di Sotto e Pontremoli.

L’incontro si terrà nella sede dell’Unione dei Comuni della Garfagnana a Castelnuovo Garfagnana ed è stato organizzato in collaborazione con i Consiglieri regionali Mario Puppa e Vittorio Sarotti, che parteciperanno all’iniziativa.

