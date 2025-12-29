Linea ferroviaria Lucca – Aulla: Boni incontrerà i Sindaci dell’area

L’appuntamento è in programma presso la sede dell’Unione dei Comuni della Garfagnana
Il futuro della linea ferroviaria Lucca – Aulla e le prospettive per la viabilità dell’area saranno al centro di un incontro tra l’Assessore regionale a mobilità e infrastrutture Filippo Boni e gli Amministratori locali.
In particolare saranno presenti i Sindaci e alcuni rappresentanti delle Province di Lucca e Massa Carrara, delle Unioni dei Comuni della Garfagnana, della Lunigiana e della Media Valle del Serchio, oltre a quelli dei Comuni di Vagli di Sotto e Pontremoli.
L’incontro si terrà nella sede dell’Unione dei Comuni della Garfagnana a Castelnuovo Garfagnana ed è stato organizzato in collaborazione con i Consiglieri regionali Mario Puppa e Vittorio Sarotti, che parteciperanno all’iniziativa.
L’Assessore Boni spiega:
Questo è il primo di una serie di confronti periodici e continuativi che intendo avere con tutti i territori perché ritengo fondamentale l’ascolto e il confronto diretto con il territorio sulle tante questioni che riguardano la rete ferroviaria, i servizi e lo sviluppo urbano ed infrastrutturale.