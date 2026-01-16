Linea aretina: tornano in servizio i treni 18747 e 18754

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Grazie all’intervento della Regione Toscana da lunedì 19 gennaio torneranno in servizio lungo la linea aretina due treni fortemente voluti dal territorio, ma attualmente sospesi dalla programmazione ferroviaria a causa di lavori di manutenzione programmata effettuati da RFI.

Oltre al treno 18754 Arezzo – Firenze, ripristinato con il nuovo numero 94482 a seguito di una richiesta dell’Assessore ai trasporti della Regione Toscana Filippo Boni, anche il treno 18747 riprenderà a circolare da Firenze fino ad Arezzo, senza esser più limitato a Pontassieve.

Il servizio 18747 partirà alle ore 8:13 da Firenze – Santa Maria Novella ed arriverà ad Arezzo alle ore 9.52, con fermate a Campo di Marte, Rovezzano, Compiobbi, Sieci, Pontassieve, S. Ellero, Rignano sull’Arno, Incisa, Figline Val d’Arno, San Giovanni Val d’Arno, Montevarchi, Bucine, Laterina e Ponticino.

Confermati anche il cambio di numero e la modifica dell’orario di partenza relativi al ripristinato 18754, che diverrà 94482 e partirà da Arezzo alle ore 10:46, anziché alle 11:08, con arrivo a Firenze SMN alle 12.38.

Questa lieve variazione gli permetterà di poter transitare nonostante i cantieri di RFI, presenti ed attivi sulla linea per importanti interventi di manutenzione programmata.

Anche il 94482, come il precedente 18754, effettuerà fermate a Ponticino, Laterina, Bucine, Montevarchi, San Giovanni Val d’Arno, Figline Val d’Arno, Incisa, Rignano sull’Arno, S. Ellero, Pontassieve, Sieci, Compiobbi, Rovezzano e Campo di Marte.

L’Assessore Boni ha detto:

Sono molto soddisfatto per questo risultato sia per la proficua collaborazione ed il confronto costruttivo che si è sviluppato con i rappresentanti del territorio e dei pendolari, sia per la tempestività e la disponibilità con cui Trenitalia ed RFI si sono adoperate per accogliere le nostre richieste e mediare una soluzione che possa dar risposte alle esigenze dei cittadini, senza limitare gli importanti interventi di manutenzione necessari per garantire la sicurezza e l’efficienza della linea.