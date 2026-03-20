Linea 6 Metro Napoli, nei giorni feriali corse fino alle 21:10

Funicolari, orario rimodulato da sabato a martedì prossimi
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
A partire da lunedì prossimo, 23 marzo, la Linea 6 della metropolitana di Napoli sarà attiva anche nelle ore pomeridiane e serali.
Dal lunedì al venerdì, la partenza della prima corsa è anticipata alle ore 7:10, quella dell’ultima corsa avverrà alle ore 21:10.
Il sabato e la domenica, la partenza della prima corsa è anticipata alle ore 7:10, quella dell’ultima corsa resta alle ore 14:50.
Per i prossimi giorni è prevista, invece, una rimodulazione degli orari delle funicolari secondo il calendario seguente.
Sabato 21 marzo:
• funicolare di Mergellina chiusa per l’intera giornata;
• funicolare di Montesanto ultima corsa alle ore 14:10;
• funicolare di Chiaia ultima corsa alle ore 22:00.
Domenica 22 marzo:
• funicolare di Mergellina chiusa per l’intera giornata;
• funicolare di Chiaia ultima corsa alle ore 22:00.
Lunedì 23 marzo:
• funicolare di Mergellina chiusa dalle 7:00 alle 14:40 – prima corsa ore 14:50, ultima corsa ore 22:00;
• funicolare di Montesanto chiusa dalle 7:00 alle 14:40 – prima corsa ore 14:50, ultima corsa ore 22:00.
Martedì 24 marzo:
• funicolare di Mergellina chiusa per l’intera giornata;
• funicolare di Montesanto chiusa per l’intera giornata.