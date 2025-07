Linea 6 Metro Napoli: dispositivo di traffico temporaneo a Fuorigrotta

Lavori necessari al calaggio dei nuovi treni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A partire da domani 8 luglio, dalle ore 16 circa, entrerà in vigore un dispositivo di traffico temporaneo a piazzale Tecchio, necessario per consentire i lavori all’officina della Linea 6 per il calaggio dei nuovi treni.

I lavori determineranno l’occupazione parziale di piazzale Tecchio, all’altezza dell’intersezione con via Diocleziano, dove saranno lasciate libere alla circolazione in una prima fase tre corsie, ridotte a due nelle fasi successive. Il dispositivo è finalizzato a ridurre il transito di automobili lungo il restringimento.

L’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza, ha spiegato:

Si tratta di interventi certamente impattanti sulla circolazione, ma assolutamente necessari: l’entrata in servizio dei nuovi treni potrà consentire un servizio della Linea 6 molto più efficiente, come frequenza e come orario prolungato. Importante seguire le indicazioni per chi va verso il Centro città, dal sottopasso Claudio, per diminuire il traffico nella zona del cantiere.

Cosa cambierà

Sarà ristretta la carreggiata stradale di Piazzale Tecchio, intersezione Via Diocleziano e cambiato il senso di marcia di Piazzale Tecchio, tratto innanzi alla Facoltà di Ingegneria.

Nei giorni scorsi è stato modificato il senso di marcia di via degli Scipioni, che oggi pertanto viene percorsa verso viale Augusto.

Gli automobilisti provenienti da via Cintia e via Terracina, diretti al Centro, dovranno dirigersi verso via G. B. Marino, imboccando la canna destra del sottopasso Claudio e svoltando a sinistra verso l’indicazione Centro.

All’incrocio con via G. B. Marino, bisognerà svoltare a destra verso piazzale Tecchio, percorrere il tratto davanti alla Facoltà di Ingegneria e, poi, a sinistra verso via Giulio Cesare. Gli automobilisti provenienti da viale Kennedy e via Diocleziano, diretti verso Fuorigrotta dovranno percorrere via degli Scipioni.

Nulla cambia per gli automobilisti diretti al Centro provenienti da viale Kennedy, né per quelli provenienti da via Cintia, via Terracina e diretti a viale Kennedy o via Diocleziano.

Chiusure temporanee

Per consentire il cambio di senso di marcia, piazzale Tecchio – tratto davanti la Facoltà di Ingegneria – sarà chiuso dalle 8:00 di domani, martedì 8 luglio, fino alle 16:00 dello stesso giorno. Gli automobilisti provenienti da viale Kennedy o via Diocleziano, diretti verso la tangenziale o verso Fuorigrotta dovranno imboccare via degli Scipioni – viale Augusto.

Il trasporto pubblico

Le linee ANM soggette a deviazione di percorso sono: 151 – 180 – 181 – R6 – S1 – S2 – N6 – N7.

Per maggiori dettagli consultare https://www.anm.it o l’applicazione Moovit.

Le linee EAV soggette a deviazione sono: 106 – 911 – 914

Per maggiori dettagli consultare https://Eavsrl.it o l’applicazione Moovit.