‘L’incontro’ a Palazzo Fazio

Domenica 18 febbraio, ore 19:00, e lunedì 19 febbraio, ore 20:00, presso la Sala Teatro di Palazzo Fazio, via Seminario, 10 a Capua (CE), si terrà il debutto assoluto dello spettacolo ‘L’incontro’, liberamente ispirato al testo ‘La Cerimonia’ di Giuseppe Manfridi, rivisitazione e regia Antonio Iavazzo.

Interpreti: Rosalba Ciliento, Giulio De Riso, Mario Di Fraia, Valeria Giove, Licia Iovine, Gennaro Marino, Giusy Petrone, Chiara Russo, Elio Vagliviello, Antonio Villano, Salvatore Zappulo e Daniela Ziello.

Assistente alla regia Chiara Russo, organizzazione Gianni Arciprete, audio – luci Giovanni Guarino e Antonio Ferraro.

Note

Questo spettacolo, qui al suo debutto assoluto, nasce da un adattamento molto complesso e articolato del bellissimo testo ‘La Cerimonia’, del drammaturgo italiano Giuseppe Manfridi. Un appuntamento in un luogo indefinito e dopo diversi e intensi anni di vita in comune, tra un uomo e una donna.

Qui, in questa speciale visione e messinscena, moltiplicati in mille volti e archetipi, in un effetto di spaesamento e continui ‘cambi’ di prospettive e visione. Il quotidiano è un pretesto per scavare nei ricordi, nei non detti, tra rimproveri, allusioni.

Una ‘danza delle parole’ che stordisce e che, in qualche modo, rende i protagonisti teneri e simili, nelle loro vulnerabilità, a tutto il genere umano. Il desiderio sotteso, che si traveste sovente nel suo opposto nella vita relazionale, come spesso capita alle anime inquiete, è quello di un disperato bisogno di amore e protezione. La lezione di Ionesco e Beckett sempre presente.

Antonio Iavazzo