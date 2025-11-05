‘Lina e le altre’ al Teatro Sannazaro

Lina Sastri in scena a Napoli dal 7 al 9 novembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Da venerdì 7 novembre alle ore 21:00 al Teatro Sannazaro di Napoli debutta ‘Lina e le altre’, spettacolo musicale con Lina Sastri, accompagnata da una straordinaria orchestra tutta al femminile di dodici musiciste.

La produzione, firmata AG Spettacoli, vede la direzione musicale di Elisabetta Serio, che dirige l’orchestra, insieme a Ciro Cascino. Un progetto, scritto e diretto dalla Sastri, interamente al femminile che unisce musica, poesia e teatro in un racconto appassionato e vibrante.

In ‘Lina e le altre’, Lina Sastri è l’anima e il centro dello spettacolo: attraverso la sua voce, la sua presenza scenica e la sua intensità interpretativa, dà vita a un percorso musicale che affonda le radici nella tradizione napoletana, ma si apre a emozioni universali.

Le donne sono protagoniste assolute di questo viaggio: forza della natura, portatrici di vita ed energia, simbolo di libertà e ispirazione. La musica – che è femmina – si intreccia alla poesia, anima incontaminata, e al teatro, spirito e mente libera.

Un insieme di linguaggi per emozionare, commuovere e muovere i cuori, celebrando la bellezza e la ricchezza della cultura di Napoli Madre.

Date e orari:

• venerdì 7 novembre ore 21:00

• sabato 8 novembre ore 21:00

• domenica 9 novembre ore 18:00