L’imprenditrice campana Antonella Cammarano vince Wedding Award 2025

Riceviamo e pubblichiamo.

Antonella Cammarano, imprenditrice di Battipaglia (SA) e proprietaria dell’atelier ‘Da Sposa in Sposa’, è stata insignita del Wedding Award 2025 da Matrimonio.com, il portale di riferimento per il settore nuziale.

Il riconoscimento, giunto alla sua 12ª edizione, premia le aziende più apprezzate sulla base delle recensioni lasciate dalle coppie di sposi, coinvolgendo quasi 100.000 attività del settore.

Situato a Battipaglia, l’atelier ‘Da Sposa in Sposa’ si è distinto nella categoria ‘Sposa e accessori’, grazie all’elevato numero di recensioni positive ricevute dalle spose che hanno scelto i suoi abiti per il loro giorno speciale.

Un traguardo significativo che conferma ‘Da Sposa in Sposa’ come una delle realtà più apprezzate nel panorama nuziale italiano.

Antonella Cammarano ha dichiarato:

Sono estremamente felice di ricevere il Wedding Award 2025 da Matrimonio.com.

Ringrazio di cuore tutte le spose che hanno condiviso la loro esperienza e che, attraverso il passaparola e le recensioni, mi permettono di far conoscere il mio lavoro anche a molti chilometri di distanza.

Il loro sostegno è fondamentale, e sapere di riuscire a raggiungere spose in tutta Italia è per me una gioia immensa.

Il mio obiettivo è offrire un’esperienza intima e accogliente, in cui ogni sposa si senta ascoltata e trovi in me un punto di riferimento per realizzare il suo sogno.