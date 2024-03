L’impegno sociale di Lina Paci a Palazzo Strozzi Sacrati

Il 15 marzo la presentazione del libro della figlia Carla Paci, dal titolo ‘Lei c’era’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Diritti, rispetto, pari opportunità per tutte le donne, una società più giusta.

In questo credeva e per questo ha combattuto Lina Paci, che a Montelupo Fiorentino era nata, ha sempre vissuto ed è oggi ricordata per il sue battaglie antifasciste e la sua attività sociale, fra le tante, in campo sindacale, politico, educativo e scolastico per assicurare ai bimbi del suo Comune l’accesso al ciclo scolastico completo.

La figlia Carla ne ricorda la figura nel suo libro ‘Lei c’era’, curato da Fiorenza Tombelli ed edito da Masso delle Fate, che sarà presentato dall’autrice venerdì 15 marzo alle 17:00 a Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10 a Firenze, assieme al Presidente della Regione Giani, Alessandra Nardini, Assessore regionale all’Istruzione, Formazione, Università e Ricerca, Relazioni internazionali e Politiche di Genere, Enrico Sostegni, Consigliere regionale e Presidente della commissione Sanità e Politiche sociali, all’Assessore alla Memoria del Comune di Montelupo Fiorentino Lorenzo Nesi e con gli interventi degli attori Anna Meacci, Chiara Riondino, Andrea Giuntini e del docente del Liceo Virgilio di Empoli Luca Rossi.