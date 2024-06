Limitazioni vendita bevande festeggiamenti piazzale San Martino a Napoli

In vigore il 18 e il 19 giugno

In occasione dei festeggiamenti in piazzale San Martino per l’ultima notte prima degli esami di maturità, divenuti ormai una consuetudine, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza che vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina o qualsiasi altro materiale rigido.

Al divieto dovranno attenersi tutti gli esercizi commerciali ubicati in piazzale San Martino, via Tito Angelino e via Morghen, dalle ore 15:00 di domani – martedì 18 giugno – alle ore 3:00 di mercoledì 19.

Nella zona indicata sarà consentita la commercializzazione di bevande solo in bicchieri di plastica o carta.

