‘Lilì e la rivoluzione a Tuttodritto’ a Casa Mehari

Il 4 dicembre a Quarto (NA) Viviana Hutter presenterà il suo libro per bambini

Riceviamo e pubblichiamo.

Nel bene confiscato di Casa Mehari, in via Nicotera n. 8 a Quarto (NA), giovedì 4 dicembre, alle ore 9:30, si terrà la presentazione del libro ‘Lilì e la rivoluzione a Tuttodritto’ di Viviana Hutter ed edita dall’Agenzia Pensiero Creativo, 2025.

L’autrice è educatrice, formatrice ed esperta in pedagogia creativa. Il libro è una dedica alla gentilezza, all’inclusione e al potere trasformativo dell’arte.

Con Viviana Hutter dialogheranno Raffaella De Vivo, Assessore alla Cultura, Legalità e Politiche Sociali del Comune di Quarto, ed Emanuela Nicoloro, editrice. Modera Arturo Delogu. All’incontro parteciperanno gli alunni delle scuole di Quarto.

Sinossi:

A Tuttodritto la drittezza è una regola senza eccezioni. Tutto è perfettamente dritto: gli alberi, le case, le strade, i capelli degli abitanti; persino le nuvole non assumono le loro forme arzigogolate. L’unico colore ammesso è il grigio.

Questo, almeno, finché nel bosco non viene trovata una bambina i cui riccioli e la cui pelle color cannella minacciano quell’ordine sempre uguale a sé stesso. Adottata, viene chiamata Lilì, un nome simmetrico se non fosse per l’accento, un nome che rispecchia l’ondata di novità che la bambina porterà in città.

Tutto ciò è però inaccettabile per gli abitanti, tanto da costringere i genitori di Lilì a tenerla nascosta. E così la bambina cresce libera di esprimersi come desidera, creando mondi sempre nuovi attraverso l’arte.

Ma non rimane a lungo sola: un giorno incontra Tobia, un bambino di Tuttodritto, cui insegna a poco a poco la bellezza delle curve, delle spirali, delle forme inconsuete. Insieme i due coltivano l’ambizione di mostrare a Tuttodritto la bellezza della diversità. Età di lettura: da 10 anni.

L’autrice

Viviana Hutter è esperta in pedagogia creativa e didattica laboratoriale, educazione alle emozioni e comunicazione educativa, ideatrice della pedagogia della gentilezza. Docente di scrittura creativa e scrittura terapeutica, facilitatrice di mindfulness per adulti e per bambini, ho lavorato come consulente pedagogica in ambito psicosociale per ONG in Kenya e Niger e ho realizzato decine di workshop in Italia e all’estero sulla scrittura, la lettura ad alta voce e la gentilezza. Autrice di diverse pubblicazioni destinate ai più piccoli.

Il suo libro ‘Scrittura creativa per bambini’, 2017, Didattica Attiva, è un bestseller nazionale ed è considerato un punto di riferimento per educatori, insegnanti e genitori. È direttrice creativa del festival dello storytelling per bambini e ragazzi ‘Ricomincio dalle Storie’, che si svolge ogni maggio a San Giorgio a Cremano, e Presidente dell’Associazione Coltiviamo Gentilezza, promotrice del Festival della Gentilezza, il primo festival diffuso in Italia dedicato a tematiche sociali ed educative.

Gli eventi proposti da Casa Mehari fanno parte del programma finanziato dalla Regione Campania con la Legge Regionale n. 24 del 28 dicembre 2023. La finalità è sensibilizzare la cittadinanza sui temi della legalità realizzando una serie di eventi che si svolgeranno fino a gennaio nel bene confiscato di Casa Mehari.

Aggiornamenti continui sulla pagina Facebook Casa Mehari e sul sito casamehari.it.

Durante le iniziative sarà aperto il bar curato dalla Cooperativa Sociale ‘La Quercia Rossa’ e saranno disponibili i pacchi solidali dell’associazione ‘La Bottega dei Semplici Pensieri’.

Casa Mehari è un bene del comune di Quarto confiscato alla criminalità organizzata.

Si trova in via Nicotera n.8, traversa di via Pozzillo, zona denominata ‘la Macchia’, a Quarto, area flegrea della Città Metropolitana di Napoli.

L’ente locale ha dedicato la struttura a Giancarlo Siani, giornalista del quotidiano Il Mattino; Mehari è il nome del modello dell’auto Citroën su cui il giovane venne ucciso dalla camorra il 23 settembre del 1985. L’associazione temporanea di scopo è composta dall’associazione di volontariato ‘La Bottega dei Semplici Pensieri’, capofila dell’ATS, la cooperativa ‘La Quercia Rossa’, l’associazione culturale ‘Artemide’ e l’associazione di promozione sociale ‘Dialogos’. Il bene è stato inaugurato il 20 maggio 2022 e in questi anni ha ospitato centinaia di iniziative sociali e culturali.