Life Support EMERGENCY: atteso a Napoli sbarco 41 naufraghi soccorsi

La nave arriverà nella primissima mattinata del 1° agosto

Giovedì 1 agosto, alle ore 8.00 circa è previsto l’arrivo nel porto di Napoli della nave Life Support di EMERGENCY con a bordo i 41 naufraghi soccorsi nelle acque internazionali della zona SAR libica, nel Mediterraneo centrale.

Il salvataggio dei 41 naufraghi, tutti uomini e di cui 3 minori stranieri non accompagnati, che viaggiavano a bordo di una piccola barca in vetroresina, è avvenuto la notte di lunedì 29 luglio tra le ore 3 e le 3:45.

L’arrivo a Napoli è previsto per giovedì mattina presto, dopo una navigazione di tre giorni dal luogo del salvataggio.

Domenico Pugliese, Comandante della Life Support di EMERGENCY, spiega:

Siamo in navigazione verso il porto di Napoli, assegnatoci per lo sbarco dei 41 naufraghi soccorsi la notte di lunedì 29 luglio e arriveremo a destinazione il primo agosto alle 8 del mattino. Inizialmente, l’approdo in porto era previsto per il 31 luglio nel tardo pomeriggio, ma per questioni di ordine pubblico le autorità ci hanno chiesto di posticiparlo. Manca ancora un giorno e mezzo di navigazione per giungere a destinazione, il nostro staff continuerà a prendersi cura delle persone soccorse.

Le 41 persone soccorse provengono Siria, Egitto, Bangladesh, Paesi colpiti da guerra, povertà, insicurezza politica ed economica.

La Life Support, che opera nel Mediterraneo centrale da dicembre 2022, sta per completare la sua ventiduesima missione e, sino ad oggi, ha salvato un totale di 1.897 persone.

Una volta conclusa la missione in corso, la nave di EMERGENCY continuerà nel suo impegno per soccorrere e proteggere le vite umane nel Mediterraneo centrale, sottolineando l’importanza delle operazioni SAR, search and rescue.