Lieto al presidio Comuni italiani per un Piano Casa Nazionale

In programma il 12 dicembre in piazza Capranica a Roma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Giovedì 12 dicembre, alle ore 11:00, l’Assessore all’urbanistica Laura Lieto interverrà al presidio dei Comuni, rappresentati dagli Assessori alla Casa, che si terrà a Roma, in piazza Capranica, per chiedere un incontro al Governo al fine di discutere la loro proposta in cinque punti per un Piano Casa Nazionale.

Nel documento unitario si legge:

Ogni giorno nelle nostre città il diritto alla casa è messo in discussione e con esso il godimento di molti diritti: alla salute, al lavoro, allo studio, ad avere una vita degna. Noi pensiamo che dopo decenni di disinvestimento strutturale nel diritto all’abitare serva invertire la rotta. Stiamo ristrutturando il nostro patrimonio di edilizia popolare, creando esperienze di abitare collaborativo e solidale, studentati pubblici, edilizia sociale e investendo nei canoni concordati o nell’aiutare chi è in condizione di morosità incolpevole. Ma non basta: per moltiplicare i nostri sforzi e assicurare il diritto alla casa serve un piano casa nazionale. Per questo abbiamo stilato cinque proposte consultabili sul sito https://www.pianocasanazionale.it/ e chiediamo un incontro al Ministro per le politiche abitative Matteo Salvini.

La lista delle adesioni ad oggi:

Emily Clancy – Vicesindaco di Bologna

Tobia Zevi – Assessore a Roma

Guido Bardelli – Assessore a Milano

Laura Lieto – Vicesindaco di Napoli

Jacopo Rosatelli – Assessore a Torino

Nicola Paulesu – Assessore a Firenze

Costanza Spera – Assessore a Perugia

Anna Puddu – Assessore a Cagliari

Francesca Benciolini – Assessore a Padova

Luisa Ceni – Assessore a Verona

Matteo Tosetto – Assessore a Vicenza

Andrea Zini – Assessore a Udine

Ettore Brianti – Assessore a Parma

Maria Rosa De Vecchi – Assessora a Lodi

Claudia Lenzini – Assessore a Bergamo

Emanuele Manzoni – Assessore a Lecco

Alessandro Cantoni – Assessore a Brescia

Andreina Fumagalli – Assessore a Monza

Annalisa Rabitti Assessore a Reggio Emilia

Francesca Maletti – Assessore a Modena

Nicola Grasso – Assessore a Bari

Kristian Gianfreda – Assessore a Rimini

Gianandrea Baroncini – Assessore a Ravenna

Enzo Lattuca – Sindaco di Cesena.