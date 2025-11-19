‘LidOdissea’ allo Spazio Rossellini

In scena a Roma il 21 novembre

Dopo il successo di ‘Amleto take away’ e di ‘In fondo agli occhi’, la Compagnia Berardi Casolari torna a Roma, il 21 novembre, ore 21:00, sul palco dello Spazio Rossellini, con ‘LidOdissea’, il più recente capitolo del loro percorso teatrale, poetico e civile.

Un nuovo viaggio dentro e oltre l’immaginario collettivo, in cui mito e contemporaneità si specchiano a vicenda per raccontare l’uomo e la donna di oggi, sospesi tra desiderio e smarrimento, memoria e presente.

Con la consueta intensità interpretativa e la cifra stilistica che fonde ironia, visione e pensiero critico, Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari riscrivono ‘Odissea’ in un linguaggio umano e attuale, trasformando il mare di Ulisse nello spazio interiore in cui ciascuno si ritrova a navigare.

Un lavoro che alterna momenti di leggerezza e di struggimento, attraversato dalla musica dal vivo e da un profondo sguardo sul nostro tempo.

Spettacolo programmato nell’ambito delle attività di Spazio Rossellini – Polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio, gestito da ATCL Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio.

‘LidOdissea‘ è una drammaturgia originale, che prosegue e approfondisce la riflessione sulla società contemporanea già attuata in opere precedenti, come ‘Amleto take away’ e ‘In fondo agli occhi’, con la regia di César Brie.

Il lavoro risponde al desiderio di indagare il senso di inquietudine che, come uno spettro, aleggia sull’uomo contemporaneo immerso nella società che lo circonda, e sull’inadeguatezza che il confronto con essa produce in lui.

Un affresco del vuoto dorato in cui siamo immersi, dove anche quei problemi, che un tempo erano considerati appannaggio delle giovani generazioni, si sono estesi a macchia d’olio, coinvolgendo fasce d’età che arrivano fino ai 50/60 anni: una macrogenerazione “schiacciata” tra i cliché del contemporaneo, accomunata da senso di impotenza, inadeguatezza, impossibilità a superare o a raggiungere gli obiettivi imposti dalla società della performance, nella quale tutti siamo immersi.

Partendo dal vissuto personale degli artisti, ‘LidOdissea’ è il risultato di un confronto e incontro con il poema omerico, il cui studio ha evidenziato dinamiche archetipiche che risuonano forti nel nostro contemporaneo.

‘Odissea’ si è così progressivamente trasformata in un sottotesto, dando vita a uno spettacolo in cui lontane eco mitologiche si armonizzano ai racconti del presente. Ulisse, Penelope e Telemaco: una famiglia in vacanza in uno stabilimento balneare, che tra flashback e flashforward rivive e racconta le avventure del viaggio mitologico, trasformandolo in un viaggio interiore alla scoperta dei limiti, delle difficoltà e dei paradossi della società contemporanea.

Un viaggio che i tre personaggi, accompagnati dalla figura di un aedo non vedente, intraprendono fuori e dentro di sé, alle prese con uno spazio e un tempo nei quali non riescono a ritrovarsi.

Il tempo dell’oggi è infatti ristretto e compresso, mentre lo spazio è dilatato in forma estrema: la società in cui siamo immersi ci vorrebbe ovunque contemporaneamente, sempre più veloci, ma con sempre meno tempo a disposizione.

La predominanza del virtuale sul reale ha completamente modificato la percezione degli individui, aggiogati così a una serie di automatismi che ne compromettono le capacità in quanto essere umani e relazionali.

In questo mondo dove l’errore umano è sempre una colpa e i numeri contano più delle parole; dove ogni azione deve essere performante, mirata al raggiungimento di un obiettivo e l’altra faccia della medaglia è sempre e solo il fallimento, i protagonisti rievocano incontri con stravaganti personaggi, episodi esilaranti e tragici, situazioni paradossali e grottesche, alle prese con tutta la loro inadeguatezza nei confronti del mondo contemporaneo.

Quattro personaggi che riflettono sul concetto di identità, sul modo di stare al mondo, sull’evoluzione delle relazioni fra esseri umani.

Per lo spettacolo può essere prevista l’audiodescrizione dal vivo, realizzata grazie all’utilizzo dell’applicazione Converso, in collaborazione con la Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli.

Spazio Rossellini

Via della Vasca Navale, 58, Roma,

Telefono 345 297 8091

Email info@spaziorossellini.it

Biglietti:

intero online: €14,50 + d.p.

intero botteghino: €15,00

ridotto botteghino, under 18 e over 65: €12,00

Parcheggio gratuito e custodito fino ad esaurimento posti da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. L’ingresso del parcheggio è in via della Vasca Navale 70.