Liceo Alberti Napoli, lavori per graduale ritorno a normale fruizione

Sopralluogo congiunto dell’ufficio tecnico della Città Metropolitana di Napoli con la dirigenza dell’istituto scolastico

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Si è tenuto questa mattina presso il Liceo Alberti di Napoli un sopralluogo congiunto dell’ufficio tecnico della Città Metropolitana di Napoli con la dirigenza dell’istituto scolastico.

Presenti anche alcuni rappresentanti della V Municipalità Vomero – Arenella.

A valle del sopralluogo è stato firmato un verbale congiunto dal quale emerge che i lavori ai fini antincendio di questa fase emergenziale termineranno alla fine della prossima settimana quando sarà presentata la Scia antincendio che consentirà di utilizzare l’intero edificio con alcune limitazione che riguardano il terzo piano e i locali seminterrati.

Inoltre, nei mesi estivi si procederà ad ulteriori lavori per consentire l’utilizzo dell’intero plesso dal mese di settembre 2026.

Infine, la scala antincendio esterna sarà rimontata al termine dei lavori di consolidamento che dovrebbero durare presumibilmente un mese e mezzo. In ogni caso il suo utilizzo avverrà dopo il collaudo della stessa.