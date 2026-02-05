Liceo Alberti, al lavoro Ufficio Tecnico Città Metropolitana Napoli

Si lavora per risolvere tempestivamente i problemi di staticità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

L’Ufficio Tecnico della Città Metropolitana di Napoli sta facendo gli opportuni approfondimenti per valutare dal punto di vista normativo la possibilità di aumentare la sicurezza dell’edificio riducendo i valori del rischio, predisponendo ulteriori presidi antincendio in grado di aumentare il numero degli utenti della scuola, studenti, docenti, personale ATA.

Si precisa, inoltre, che i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico, finanziati con fondi PNRR a seguito degli esiti delle verifiche di sicurezza e vulnerabilità sismica dell’edificio, procedono in linea con i tempi preventivati e che tutte le aule sono state consegnate.

Il problema sulla scala antincendio esterna, invece, è dovuto a una perdita idrica imprevista e imprevedibile, sulla quale i tecnici sono già al lavoro per porre rimedio e nei prossimi giorni verrà verificata la possibilità di un suo riutilizzo in tempi ragionevoli.